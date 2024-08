video suggerito

Il rientro in città di Michelle Hunziker: niente più bikini, ora è il momento del body a effetto nudo Le vacanze sono ufficialmente finite per Michelle Hunziker ma non per questo intende rinunciare al glamour: ecco il look di fine estate che ha sfoggiato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 di Michelle Hunziker è stata decisamente "impegnativa". Nonostante si sia presa una totale pausa dagli impegni professionali, ha viaggiato da un capo all'altro dell'Italia per darsi alle esperienze più svariate, dalle gite in barca tra le acque cristalline della Sardegna al trekking sulle Dolomiti, fino ad arrivare alle interminabili spiagge della Riviera Romagnola. Ora, però, per lei la "pacchia" è finita: è rientrata a Milano e si è rimessa subito a lavorare con il suo brand di cosmetici. Ha inoltre detto addio ai micro bikini sfoggiati fino a qualche giorno fa e ha dato spazio al primo look dal mood autunnale.

Michelle Hunziker si prepara all'autunno

L'avevamo lasciata tra micro bikini e scarponcini da trekking, oggi troviamo Michelle Hunziker di nuovo tra le mura della sua casa milanese pronta per dare il via a una giornata post-vacanziera. Archiviati i look da spiaggia, ha dato spazio a qualcosa dal sapore autunnale che di sicuro farà tendenza. Ha abbinato un paio di pantaloni blu a vita bassa a un body a effetto nudo, ovvero in un colore molto simile a quello della pelle abbronzata. Si tratta di un modello strapless con le coppe imbottite, così sgambato da lasciare intravedere dei lembi di pelle nuda sui fianchi. Make-up appena accennato e wet hair lasciati sciolti e spettinati: la conduttrice sembra essere prontissima per riprendere con stile la sua normale routine milanese.

Michelle Hunziker col body nude

Chi ha firmato la collana rigida di Michelle Hunziker

Ad arricchire il look minimal dal mood autunnale di Michelle Hunziker è stato un gioiello che sembra essere il suo preferito (lo aveva già sfoggiato qualche settimana fa col costume). Si tratta di una collana rigida bicolor, un modello choker che fascia il collo firmato Federica Tosi. Realizzato in bronzo placcato oro 18kt, è per metà gold e per metà silver, ha la chiusura posteriore e riesce ad aggiungere un tocco super glamour a ogni outfit. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 450 euro. In quante seguiranno la mania delle collane rigide nelle prossime settimane?

Collier Federica Tosi