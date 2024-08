Michelle Hunziker col costume indossa il choker: quanto costano i gioielli del look estivo

video suggerito

Poco prima di partire per le vacanze Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcune stories in cui mostra un inconsueto look estivo, dove convivo capi per il mare mare, gioielli luminosi e un'acconciatura con capelli tirati e raccolti in una coda bassa. Hunziker per la stagione calda segue, come molte sue colleghe famose, il trend del costume intero mono colore in nero totale.

Si tratta di un modello molto chic ed elegante, versatile e adattabile a contesti differenti. Il costume nero intero è perfetto per essere indossato anche come body, con un paio di jeans in denim o sotto un caftano da portare aperto; si abbina a lunghe gonne stampate ed è adatto per smorzare copricostume dalle fantasie vistose come quelle animalier o a fiori colorati.

Il costume total black di Michelle Hunziker

Hunziker punta dunque tutto sul costume must have dell'estate 2024 a cui però non abbina pareo e cappello in paglia ma gioielli luminosi e dorati. La conduttrice televisiva prima di salire in aereo si è concessa l'ultimo momento social indossando il costume intero con spalline sottili e sfoggiando al collo e ai polsi gioielli bicolore. Hunziker indossa un collier rigido bicolore, in stile choker, realizzato in bronzo placcato oro 18kt e firmato Federica Tosi che costa 450 euro.

Le forme della collana riprendono quelle del bracciale dorato, firmato dalla stessa designer, in vendita a 250 euro, e che Michelle indossa al polso per illuminare il suo costume total black. Completa l'outfit estivo un hairstyle con capelli effetto bagnato, i più trendy dell'estate 2024, raccolti in un'acconciatura tirata con fila centrale e coda bassa. Poco dopo la conduttrice ha pubblicato un video in aeroporto con un particolare turbante sulla testa, realizzato legando un foulard di seta. Accessorio che incorniciava il volto di Hunziker nel video registrato in aeroporto.