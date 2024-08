video suggerito

I costumi di tendenza per l’estate 2024: dall’intero oblò al bikini bralette, i modelli da avere Dai bikini con bralette ai due pezzi con panties slip simili a culotte, fino ai costumi interi monospalla o con oblò sul seno, ecco tutti i modelli di tendenza da indossare al mare per l’estate 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Festa Foresta

Estate per molti è sinonimo di mare e spiaggia, dunque la maggior parte dello spazio nella valigia per l'estate è occupato da costumi, due pezzi, infradito e altri abiti e accessori per il mare. Ecco dunque una breve guida con i costumi più trendy per l'estate 2024 e i consigli su quali modelli scegliere per la spiaggia. Dai bikini incrociati ai due pezzi con bralette, dai costumi interi con oblò e cut sul seno a quelli in colori neutri come il nude e il marrone, tutti i modelli must have del 2024.

Il costume di tendenza è nudo

Il 2024 è stato senza dubbio l'anno del nude e dei colori neutri e naturali che si confondono con la pelle creando un particolare effetto nudo appunto. Il trend dagli abiti e dalle passerelle Primavera/Estate 2024 arriva anche in spiaggia sui costumi interi o due pezzi realizzati in tessuti di cotone o lycra e declinati nei toni del beige, del cipria, dello champagne, del cioccolato, del marrone e del tabacco.

La Reveche

Momonì

Tezenis

American Vintage

Il bikini allacciato in vita

Per quanto riguarda bikini e costumi due pezzi la variante di tendenza per l'estate 2024 è sicuramente quella con top a triangolo (o a bralette) e con lacci lunghi che si attorcigliano intorno al busto arrivando quasi fino alla vita. Questi modelli solitamente sono monocolore e senza fantasia, la particolarità sta soprattutto nel gioco di incroci. I bikini incrociati stanno spopolando anche sui social negli scatti delle celebrities, da Melissa Satta a Cecilia Rodriguez, tutte hanno sfoggiato modelli simili.

Festa Foresta

Exilia

Bea Studio

Il costume interò con oblò

Costume intero sì ma con cut e oblò sul seno e sulla pancia. E' questo il modello di tendenza tra gli interi. Quest'anno sono infatti di moda i costumi con tagli e scollatura create sulla parte frontale del modello attraverso l'utilizzo di fiocchi, fiori o altri inserti che creano arricciature, cut e aperture tondeggianti. Tra le fan del costume intero total black con cut su seno e pancia c'è Aurora Ramazzotti, che quest'estate è stata la prima ha sfoggiare un modello simile.

Amotea

La Reveche

Sézane

Il due pezzi panties

Il 2024 è l'anno di culotte e costumi panties, con slip che assomigliano a pantaloncini e hot pants. Il trend della culotte aveva già spopolato lo scorso inverno con i look no pants delle star e sulle passerelle, ora la tendenza arriva in spiaggia con i costumi a vita alta o a pantaloncino. Questi modelli faranno la felicità di tutte coloro che odiano tanga e slip brasiliani. Ci sono le varianti con culotte a vita alta dal sapore retrò e quelle più moderne con pantaloncini bi-color da usare in spiaggia al posto degli slip.

Velia Beachwear

Fisico

Exilia

Il bikini con top bralette

Il costume due pezzi più trendy, originale ed elegante è senza dubbio quello con top a bralette o con top dalle spalline sottili e con maxi fascia alla base del reggiseno. Questi bikini solitamente realizzati in lycra o cotone hanno la caratteristica di avere un reggiseno che assomiglia a un top o a un reggiseno sportivo.

Bea Studio

Lido

Il costume intero mono spalla

Il modello intero più chic che ci sia è invece quello monospalla, magari realizzato in tessuto bicolore in bianco e nero o con stampa a righe mariniere. Certo questi costumi interi non sono l'ideale per chi ama un'abbronzatura senza segni, ma modelli simili sono adatti anche per aperitivi in spiaggia o per essere indossati di sera come fossero body sotto lunghe gonne o pantaloni in lino.

Max Mara

Marc O'Polo