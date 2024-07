video suggerito

Elisabetta Gregoraci con costume nude a Forte dei Marmi: il bikini con slip a vita alta per l’estate 2024 Elisabetta Gregoraci è in vacanza a Forte dei Marmi: tra un look estivo griffato, la conduttrice ha sfoggiato un bikini color nude. Un’alternativa perfetta per chi vuole evitare i costumi total white o total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci

L'estate di Elisabetta Gregoraci come ogni anno fa tappa a Forte dei Marmi. La conduttrice, ex moglie del manager Flavio Briatore, trascorre sempre diversi giorni al Twiga, uno degli stabilimenti più noti della riviera toscana. Anche quest'anno, dopo aver fatto tappa a Capri, sta trascorrendo diversi giorni in Versilia dove ha sfoggiato diversi bikini super glamour, compreso quello color nude, un'ottima idea per tutte le carnagioni.

Il bikini di Elisabetta Gregoraci

Per l'estate 2024, Elisabetta Gregoraci sceglie uno dei colori più versatili: il nude. Questa nuance comprende un'ampia palette: dalla tonalità più chiara, più vicina al rosa cipria, fino al marrone risultando perfetta per ogni tipo di carnagione. Il bikini a triangolo color nude ha un reggiseno a coste sui toni del cipria abbinato a uno slip brasiliano a vita alta con lacci laterali.

Elisabetta Gregoraci

Si tratta di un modello minimal ma sempre glamour e molto semplice da trovare in diversi modelli: un'ottima ispirazione per chi ancora deve trovare ispirazione per comprare i bikini estivi 2024. Tra i modelli che si possono acquistare aggiungiamo anche quelli con slip a vita bassa oppure uno swimsuit intero: in un'estate in cui dominano i tradizionali costumi total white o total black, l'alternativa nude è una valida opzione per chi non ama colori accessi o pastello.

Leggi anche I costumi goffrati per l'estate 2024

Elisabetta Gregoraci a Forte Dei Marmi