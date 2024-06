video suggerito

Elodie, il costume must per l’estate è quello spezzato bicolore che indossa per la gita in barca con Iannone Elodie, damigella d’onore al matrimonio di Diletta Leotta, si è goduta qualche giorno in barca al largo delle isole di Vulcano e Lipari: per l’estate 2024 la cantante indossa un bikini spezzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elodie

Elodie è stata una delle damigelle d'onore al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Vestita con un abito color champagne, la cantante era una delle star più attese al matrimonio che si è tenuto sulle isole di Lipari e Vulcano. Nei giorni successivi alle nozze, insieme al compagno Andrea Iannone e a Elisabetta Canalis, Elodie ha approfittato delle acque cristalline della Sicilia per fare un tuffo in mare. In questa occasione ha sfoggiato un bikini spezzato con slip incrociati sulla pancia.

Il costume spezzato di Elodie

Elodie è splendida in bikini nei giorni successivi al matrimonio di Diletta Leotta. Dopo le nozze, la cantante ha trascorso una giornata in barca dove ha sfoggiato uno dei costumi must have dell'estate 2024: quello spezzato. La cantante di Black Nirvana, infatti, ha sfoggiato un top triangolare bianco del brand Lido modello Cinquantacinque in vendita sul loro sito a 200 euro. Il laccio in pizzo si chiude intorno al collo e un altro dietro la schiena: un classico top triangolare che garantisce l'abbronzatura perfetta.

Il bikini spezzato di Elodie

Per quanto riguarda gli slip, invece, sono il modello Aria del brand Matinée color vinaccia glitterato e lacci che si intrecciano sulla pancia all'altezza dell'ombelico. Lo slip, di cui è disponibile anche il top triangolare coordinato, è ancora in vendita sul sito del marchio italiano ma non in questa tonalità. Il prezzo a cui è messo in vendita è di 68 euro. Come si intuisce da una foto postata sui social, lo slip è l double face: viola fuori e color corallo all'interno. Abbinare i colori vivaci è sempre una soluzione perfetta per l'estate visto che sono tonalità che esaltano l'abbronzatura, come abbiamo visto fare anche ad altre celebrities.

Elodie al mare