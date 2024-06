Elodie damigella d’onore al matrimonio di Diletta Leotta: abito elegante con corsetto nude

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Elodie al matrimonio di Diletta Leotta

Era una delle più attese e non ha deluso le aspettative. Anche Elodie era tra gli invitati vip che hanno partecipato al matrimonio di Diletta Leotta con Loris Karius: la cantante è una delle migliori amiche della sposa, motivo per cui è stata anche scelta come damigella d'onore. Molti delle ultime ore avevano messo in dubbio la sua presenza visto che non era stata immortalata, né si è fatta immortalare, in nessuna foto del white party che si è tenuto la sera prima del matrimonio. In realtà, Elodie è stata semplicemente discreta, scegliendo di vivere il momento e di non postare niente sui social, stessa cosa che è avvenuta nel giorno del matrimonio. Uno dei pochi scatti pubblicati che la ritrae, pubblicato sui social da qualcuno degli invitati, la vede abbracciata alla sposa.

Il look di Elodie per il matrimonio di Diletta Leotta

La cantante ha scelto un look elegante e chic, rispettando il dress code pur vestendosi con colori chiari. Elodie, infatti, ha indossato un abito con corsetto nude, con lacci in evidenza sulla schiena, e una gonna lunga in seta color avorio, leggermente drappeggiata sulla parte anteriore, all'altezza del bacino: un ottimo modo per evitare il bianco, off limits per gli invitati di un matrimonio, e scegliere comunque i toni chiari.

Elodie e Diletta Leotta

Nelle storie di alcuni invitati, come Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, Elodie balla con la sposa: qui possiamo notare come il décolléte evidenziato dallo scollo a cuore del corsetto è illuminato da un collier prezioso e piccoli orecchini in diamanti. Un outfit davvero chic e senza tempo. Una cerimonia da ricordare anche per Elodie, che è apparsa commossa ed emozionata mentre abbracciava l'amica Diletta Leotta dopo il fatidico sì.

Elodie balla con Elisabetta Canalis