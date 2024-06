video suggerito

Diletta Leotta si è sposata, le foto della cerimonia con Loris Karius: “Quello che ho sempre voluto” Sabato 22 giugno, in una location affacciata sul mare a Lipari, Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati. Alla romantica cerimonia hanno partecipato oltre 100 invitati, tra amici e parenti. Le prime foto e i video del ‘sì’ all’altare. “Quello che ho sempre voluto”, ha scritto la conduttrice di Dazn sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta si è sposata. Sabato 22 giugno la conduttrice di Dazn è convolata a nozze con Loris Karius, portiere del Newcastle, padre di sua figlia Aria. La cerimonia si è svolta a Lipari alla presenza di oltre 100 invitati, tra cui Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. I festeggiamenti si terranno invece sull'Isola di Vulcano, più precisamente al Therasia Resort Sea & Spa. Nella stessa location, alla viglia delle nozze, gli sposi hanno organizzato un white party con tutti gli invitati.

Diletta Leotta e Loris Karius sposi, la cerimonia

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati ufficialmente marito e moglie. La romantica cerimonia si è svolta in una location affacciata direttamente sul mare e allestita per l'occasione con fiori e rose bianche. Sui social la neo sposa e gli invitati hanno condiviso le prime immagini e video del ‘sì' all'altare. La conduttrice ha percorso un lungo tappeto bianco accompagnata dal padre, mentre lo sposo è stato portato sotto braccio dalla madre, davanti agli occhi emozionati dei presenti. All'altare, tenuta in braccio da mamma e papà, anche la piccola Aria, la figlia che la coppia ha avuto insieme lo scorso agosto. "Quello che ho sempre voluto", è la frase scelta da Diletta Leotta ad accompagnare gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Frase che ha anche deciso di farsi scrivere sul lungo strascico del suo vestito bianco.

Gli invitati alle nozze e il party alla vigilia della cerimonia

Dopo il ‘sì' all'altare, Diletta Leotta e Loris Karius festeggeranno il matrimonio con un grande party sull'isola di Vulcano, al Therasia Resort Sea & Spa. Tantissimi gli invitati Vip presenti, come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis. E poi ancora attesa Elodie come damigella d'onore e Barbara Berlusconi, che dovrebbe essere testimone. Nella stessa location, alla viglia delle nozze, gli sposi avevano organizzato un white party con tutti gli invitati, divertendosi e scatenandosi in attesa del grande sì.