Chi sono gli ospiti vip al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius: la lista degli invitati attesi a Vulcano

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno sabato 22 giugno all'isola di Vulcano. In queste ore i primi invitati al matrimonio stanno arrivando, tra questi Elodie, Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis e Michelle Hunziker.

Manca sempre meno al matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius, le nozze verranno celebrate sabato 22 giugno nelle isole Eolie, in Sicilia. Il rito religioso si svolgerà a Lipari mentre i festeggiamenti si terranno la sera, sull'isola di Vulcano, nel lussuoso Therasia Resort Sea & Spa. Tra gli invitati (la lista ne conta circa centocinquanta) anche Chiara Ferragni ed Elodie.

Gli invitati vip al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius: c’è anche Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata tra le prime ad atterrare sull'Isola di Vulcano. In una storia condivisa sul suo profilo Instagram, l'imprenditrice si mostra su un aeroplano e in quelle successive aggiunge "nella mia amata Sicilia". L'influencer, infatti, nel 2018 si sposò a Noto. Come riportato dal Messaggero, sembra che saranno circa 150 gli invitati al matrimonio. Tra questi Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino, Claudio Marchisio e Alvaro Morata con la moglie Alice Campello, Rossella Fiamingo con il fidanzato Gregorio Paltrinieri e Francesca Mugger, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti.

Eleonora Berlusconi è la testimone di Diletta Leotta

Come scritto su MessinaToday, Eleonora Berlusconi, quarta figlia dell'ex Presidente del Consiglio, sarà testimone di nozze. Anche Elisabetta Canalis sarà presente, insieme al suo compagno Georgian Cimpeanu.

Tra gli ospiti anche Elodie, sarà la damigella d’onore

La cantante Elodie sarà la damigella della sposa, non è chiaro se l'artista si esibirà in un concerto in onore degli sposi. In queste ore si attende l'arrivo degli ospiti sull'Isola, mentre per la conduttrice di DAZN e per il portiere del Newcastle potrebbero atterrare con un elicottero privato sull'Isola, pronti per uno shooting fotografico. I due sono molto legati alla Sicilia, sia perché è la terra d'origine di Diletta Leotta sia perché il resort dove festeggeranno le nozze era stato definito dalla conduttrice "il posto del cuore". A ottobre scorso, infatti, la coppia aveva fatto un sopralluogo della location insieme alla figlia Aria e a Ofelia Castorina, mamma della futura sposa.