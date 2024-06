Diletta Leotta presto sposa, l’addio al nubilato a Ibiza: le foto del weekend con le amiche

video suggerito

Manca sempre meno al matrimonio di Diletta Leotta. Il prossimo 22 giugno, la giornalista sportiva convolerà a nozze con Loris Karius, padre di sua figlia Aria. In attesa del grande giorno, la futura sposa ha festeggiato l'addio al nubilato con alcune amiche e amici, trascorrendo un weekend a Ibiza all'insegna del divertimento.

Le foto dell'addio al nubilato di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha trascorso il primo fine settimana di giugno con alcune amiche e amici a Ibiza, festeggiando il suo addio al nubilato. Tra meno di un mese, la nota conduttrice di Dazn convolerà a nozze con Loris Karius, con una romantica cerimonia celebrata sull'isola di Vulcano, in Sicilia. Come mostrano gli scatti condivisi su Instagram, il piccolo gruppo ha passato la giornata in piscina ma non si è fatto mancare nemmeno il divertimento notturno, con musica e feste esclusive, proprio nell'isola spagnola conosciuta per le due discoteche. Dalle foto si riconosce la cognata della sposa, Francesca Simeone, moglie di suo fratello. Grande assente invece Elodie, che sarà damigella d'onore di Diletta Leotta nel suo grande giorno. L'assenza, probabilmente, è dovuta a impegni lavorativi: proprio in questi giorni la cantante era impegnata con la promozione del suo nuovo brano Black Nirvana.

Le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius convoleranno a nozze il prossimo 22 giugno. La location scelta è l'hotel a cinque stelle Therasia Resort, sull'Isola di Vulcano, luogo caro alla conduttrice. Stando alle indiscrezioni, saranno presenti circa 150 invitati. Damigella della sposa Elodie, sua cara amica. I preparativi sono ormai quasi giunti al termine, anche se qualche mese fa la futura sposa aveva ammesso di essere "in panico da organizzazione", preoccupata di non riuscire a gestire tutto. La proposta di matrimonio da parte del portiere del Newcastle era arrivata qualche mese dopo la nascita della loro prima figlia, la piccola Aria, arrivata lo scorso agosto.