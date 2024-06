Diletta Leotta e Loris Karius alla vigilia delle nozze: i video del white party con gli invitati Vip Diletta Leotta e Loris Karius alla vigilia delle loro nozze hanno organizzato un white party con tutti gli invitati. A ritmo di musica e buon cibo, si sono divertiti insieme a tutti i presenti al Therasia Resort Sea e Spa sull’isola di Vulcano. Da Canalis, Ferragni a Hunziker e Ramazzotti: i video della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La sera prima delle nozze Diletta Leotta e Loris Karius hanno accolto a Vulcano, isola della Sicilia, tutti i loro invitati. Il white party ieri, venerdì 21 giugno, si è tenuto al Therasia Resort Sea & Spa, dove si svolgeranno anche i festeggiamenti del matrimonio in programma per oggi. La neo sposa ha posato con i tanti VIP presenti, da Elisabetta Canalis a Chiara Ferragni, prima di sfrenarsi al centro della pista e poi in consolle con Loris Karius, compagno a cui è pronta a giurare amore eterno.

I video e le foto del white party

Elisabetta Canalis, Elena Barolo, Chiara Ferragni, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti: sono solo alcuni dei nomi che ieri sera hanno partecipato al white party di Diletta Leotta e Loris Karius organizzato alla vigilia del loro matrimonio. I neo sposi hanno fornito ai loro ospiti un ‘welcome kit' contenente cappelli Panama, da sole e un Wedding Program su cui spicca una foto degli sposi. Durante la festa a ritmo di musica hanno offerto agli invitati tanto cibo tra cui i cannoli ripieni al momento, come mostrato da Chiara Ferragni nelle stories. Con la conduttrice sportiva e il calciatore non poteva mancare la loro piccola Aria, frutto del loro amore.

Foto da Instagram

Presenti al party anche Eleonora Brunacci Di Vaio, Roberta Sinopoli con i mariti, Mariano Di Vaio e Claudio Marchisio che hanno condiviso su Instagram foto e immagini della piacevole serata. A mezzanotte Loris Karius ha avuto anche modo di spegnere le candeline e festeggiare il suo 31esimo compleanno.

Foto da Instagram

Il matrimonio alle isole Eolie, il sì a Lipari e la festa a Vulcano

È oggi, sabato 22 giugno, il grande giorno per Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia è pronta a giurarsi amore eterno con il matrimonio. Il rito civile si svolgerà a Lipari in giornata, poi i festeggiamenti si trasferiranno a Vulcano, al Therasia Resort Sea & Spa. Sarà "Un weekend speciale" per la famosa coppia, come scritto dal neo sposo su Instagram.