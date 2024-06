video suggerito

Diletta Leotta e Loris Karius il giorno dopo il matrimonio: cosa hanno fatto e con chi erano in barca Lo scorso 22 giugno Diletta Leotta e Loris Karius sono convolati a nozze con una romantica cerimonia al tramonto sull’Isola di Vulcano. Presenti tantissimi invitati vip, da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti del loro weekend, iniziato con un white party la sera prima e finito con un pomeriggio a bordo di uno yacht il giorno successivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"Aria d'amore". Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius si può riassumere con questa frase: protagonisti l'amore e la piccola Aria, della figlia che hanno avuto insieme, nata lo scorso 16 agosto. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle sono convolati a nozze il 22 giugno, al tramonto, con una romantica cerimonia vista mare sull'Isola di Vulcano, in Sicilia. Tantissimi gli invitati vip presenti alla cerimonia, da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis e Michelle Hunziker. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti del loro weekend, iniziato con un White Party alla vigilia del matrimonio e terminato con una gita in barca il giorno successivo.

Le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius

Come mostrano le immagini del settimanale e quelle condivise su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati al tramonto con una romantica cerimonia vista mare. Il giorno scelto è il 22 giugno, data in cui il portiere del Newcastle compie gli anni. La sposa è arrivata all'altare accompagnata dal padre, mentre lo sposo a braccetto con la madre. A portare le fedi un paggetto d'onore, il cane Lillo. Nel momento del sì, presente anche la piccola Aria, la figlia che hanno avuto insieme e che è nata il 16 agosto, lo stesso giorno della mamma. Elodie è stata damigella d'onore della conduttrice sportiva ed erano presenti anche numerosi personaggi del mondo social e dello spettacolo, come Chiara Ferragni con Manuel Mameli, Elisabetta Canalis e il fidanzato, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. I festeggiamenti sono proseguiti per tutta la sera, con l'immancabile taglio della torta a cinque piani, la delizia al limone del maestro pasticciere Sal De Riso.

Il primo giorno da marito e moglie: la gita in barca con gli amici

I festeggiamenti per le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius sono durati tre giorni. Gli sposi hanno organizzato un vero e proprio weekend per tutti gli invitati, iniziato con un white party la sera prima nella stessa location matrimonio. Per il day after, invece, hanno pensato a un giro in yacht con alcuni degli amici più stretti, per rilassarsi e liberarsi dallo stress che organizzare tutta la cerimonia ha comportato. Come mostrano le immagini di Chi, i "Karius" hanno trascorso la giornata insieme a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Chiara Ferragni, intenta a scattare foto dei presenti, Elisabetta Canalis e pochi altri scelti. Per un primo giorno da marito e moglie da ricordare.