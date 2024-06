Diletta Leotta e il ballo con suo padre al matrimonio, il video girato dalla mamma Ofelia Durante i festeggiamenti per le nozze, Diletta Leotta e suo padre hanno ballato abbracciati sulle note di un romantico brano. Un momento speciale filmato da Ofelia Castorina, madre della sposa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius è stato uno dei più attesi della stagione. Durante le romantiche nozze celebrate sulle isole Eolie non sono mancati momenti strappalacrime, dalla commozione di Michelle Hunziker fino al ballo della sposa con suo padre Rori. Una dolce parentesi filmata da Ofelia Castorina, madre di Diletta Leotta. Il matrimonio si è tenuto sabato 22 giugno al Therasia Resort Sea & Spa, alla presenza di circa 160 invitati, tra cui Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis ed Elodie.

Diletta Leotta balla con suo padre

"Ballo con papà" e alcune emoticon a forma di cuore. È questa la didascalia che si legge nel post condiviso dalla mamma di Diletta Leotta. Nel video pubblicato su Instagram i protagonisti sono la sposa e suo padre, abbracciati insieme mentre volteggiano sulle note di un romantico brano. In sottofondo si sentono le parole di incoraggiamento degli invitati: "Rori questi telefonini sono tutti per te!" poi un grande applauso.

La commozione di Michelle Hunziker e il romantico messaggio nell'abito di Diletta Leotta

Durante la cerimonia sono stati tantissimi i momenti di estrema commozione. Tra questi, non sono passate inosservate le lacrime di Michelle Hunziker che, ripresa a sua insaputa dalla figlia Aurora, ha "pianto dall'inizio alla fine". Uno dei particolari che ha più colpito i presenti (e chi seguiva le nozze tramite i social) è stato il messaggio posto sull'abito della sposa. Alla fine del velo, infatti, era presente una dedica d'amore: "All I ever wanted" (Tutto ciò che ho sempre voluto). Un altro dettaglio che ha colpito gli ospiti è stato il tema scelto per la festa tenutasi al resort: "Aria d'amore", parole che si leggevano sui gadget dati agli invitati. La primogenita di Diletta Leotta e Loris Karius si chiama Aria ed è nata il 16 agosto scorso (nello stesso giorno della conduttrice di DAZN).