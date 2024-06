video suggerito

Michelle Hunziker in lacrime al matrimonio di Diletta Leotta: “Ha pianto dall’inizio alla fine” In un video condiviso da Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker appare visibilmente commossa durante la cerimonia di nozze tra Diletta Leotta e Loris Karius. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker è volata insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti alle isole Eolie per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice è apparsa visibilmente commossa durante la cerimonia, immortalata dalla figlia in un video dove si mostra con il volto rigato dalle lacrime mentre assiste al fatidico "sì" della coppia.

"Diletta Leotta me l'hai distrutta"

Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere l'emozione durante la cerimonia di nozze, a rivelarlo ai followers tramite un video condiviso sui sociale è stata Aurora Ramazzotti. In una sua storia IG, in cui la conduttrice ha gli occhi rossi ed è visibilmente commossa, si legge: "In lacrime dal primo all'ultimo secondo" e ancora "Diletta Leotta, me l'hai distrutta". Nel video si vede Michelle Hunziker intenta ad asciugarsi le lacrime con un fazzoletto, quando si accorge di essere ripresa chiede bonariamente a sua figlia di interrompere il video.

Gli ospiti presenti al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Alla cerimonia hanno partecipato oltre 160 invitati, tra questi molti hanno preso parte al white party, occasione per accogliere gli ospiti della coppia. Tanti i volti del mondo dello spettacolo presenti, Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Elodie (damigella), Eleonora Berlusconi (testimone della sposa) Alice Campello e Alessandro Martorana, Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino e anche egli youtuber "Me contro te". Le nozze si sono svolte sull'isola di Vulcano, nel lussuosissimo Therasia Resort. Le foto delle nozze condivise su Instagram da Diletta Leotta sono accompagnate dalla frase: "Quello che ho sempre voluto", scritta anche sullo strascico del suo vestito bianco. Nel carosello di immagini i neo sposi tengono in braccio la piccola Aria, figlia che la coppia ha avuto insieme lo scorso agosto.