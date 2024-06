video suggerito

Chiara Ferragni col bikini bianco: è il modello che non può mancare nel guardaroba delle vacanze Chiara Ferragni ha trascorso il weekend in Sicilia, in occasione del matrimonio di Diletta Leotta. In valigia ha messo anche un bikini bianco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Se l'estate scorsa Chiara Ferragni l'ha trascorsa tra una vacanza e l'altra col marito e i figli, quest'anno per lei la situazione è molto diversa: è la prima estate senza Fedez. Il matrimonio è finito, i due stanno prendendo accordi circa il divorzio, gli alimenti, la gestione dell'immagine di Leone e Vittoria. Mentre il rapper è partito alla volta della Puglia con la nuova fidanzata, l'imprenditrice ha avuto modo di divertirsi assieme agli amici in Sicilia per qualche giorno. È stata al matrimonio di Diletta Leotta nel fine settimana.

I look del weekend in Sicilia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata una delle prime ad arrivare a Vulcano, l'isola dove Diletta Leotta e Loris Karius si sono detti sì. Poi gli sposi e i loro invitati si sono spostati a Lipari per fare festa. La coppia ha organizzato tutto nel dettaglio. Prima tutti gli invitati si sono riuniti per un party pre wedding, con dress code total white. L'imprenditrice ha sfoggiato un abito con la schiena nuda e maxi orecchini d'oro. Doppio outfit per lei, il giorno del matrimonio. Ha puntato su un abito verde acqua semi trasparente e poi su una creazione aderente con dettaglio annodato. L'influencer durante il weekend ha avuto modo anche di godersi un po' di sole. Data l'occasione nuziale, ha messo in valigia un bikini total white, che si conferma anche per il 2024 il modello che non può mancare nel guardaroba delle vacanze.

Chiara Ferragni rilancia il costume bianco

Bikini, trikini, costume intero, slip sgambato o a vita alta, reggiseno a fascia o push-up, modello a tinta unita o a fantasia o ancora lo spezzato, che si ama o si odia: ognuno ha il suo costume preferito. Ma d'estate se c'è una cosa che non passa mai di moda, è il bianco, il colore per eccellenza. Lo ha scelto anche Chiara Ferragni, che per trascorrere qualche ora di relax in Sicilia, ha puntato su un due pezzi total white. Il modello è composto da uno slip sgambato con taglio a V e reggiseno con coppe preformate e spalline sottili. Nella valigia delle vacanze, il costume bianco non può mancare. È perfetto da sfoggiare in spiaggia, ma anche per un aperitivo a bordo piscina, magari abbinato ad accessori colorati (una camicia di lino, un pareo di seta) o qualche gioiello per dare un tocco prezioso. Il costume bianco non solo è un capo intramontabile, ma è anche iconico perché legato fortemente all'immaginario cinematografico: come dimenticare il celeberrimo bikini bianco di Ursula Andress, nella scena in cui la Bond girl emerge dall'acqua nel film del 1962 Agente 007 – Licenza di uccidere. Proprio quel bikini è stato venduto all'asta da Christie's per 35 mila euro nel 2001.