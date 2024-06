video suggerito

Fedez e Garance Authié insieme in Puglia: la prima vacanza di coppia nella masseria di lusso Fedez è volato in Puglia per le registrazioni di Battiti Live e a fargli compagnia c’era anche la nuova fidanzata Garance Authié: ecco qual è il resort scelto per la vacanza di coppia e perché ha a che fare con l’ex moglie Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore da fiaba di Chiara Ferragni e Fedez diventa sempre di più solo un lontano ricordo e non solo perché i due vivono da mesi separati (lui si è trasferito in una nuova casa milanese che sta arredando con pezzi di design e opere d'arte originali). Nel weekend appena terminato hanno dimostrato di avere ormai degli stili di vita completamente opposti: se da un lato l'imprenditrice è volata a Vulcano per festeggiare il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, lui ha trascorso qualche giorno in Puglia per prendere parte alle registrazioni di Battiti Live, sul cui palco si esibirà sulle note di Sexy Shop. Chi c'era a fargli compagnia? La nuova compagna Garance Authié: ecco perché la location scelta per la vacanza di coppia nasconde una frecciatina a Chiara.

Il resort pugliese scelto da Fedez e Garance Authié

Fedez e Garance Authié sembrano essere sempre più affiatati e non sorprende che abbiano approfittato del viaggio del rapper in Puglia per organizzare una romantica vacanza di coppia. Certo, non hanno pubblicato foto social fianco a fianco ma hanno posato negli stessi angoli del resort in cui hanno soggiornato, lasciando poco spazio ai dubbi (negli scatti postati da lei su Instagram, inoltre, è comparso anche il cagnolino Silvio).

Fedez a Masseria Almadava

Per questa fuga estiva hanno scelto la meravigliosa cornice di Polignano a Mare, per essere precisi hanno dormito a Masseria Almadava, una dimora di charme immersa nella campagna pugliese che conta solo 6 camere, così da garantire agli ospiti il totale relax.

Garance Authié a Masseria Almadava

Fedez era stato nella stessa location con Chiara Ferragni e i figli

La Masseria Almadava si trova tra il mare e la collina, dall'esterno sembra un castello medievale total white, mentre all'interno è una vera e propria oasi di pace in cui domina lo stile minimal.

Fedez a Masseria Almadava

Mattonelle con maioliche, camini in mattoni, tendoni total white, meravigliosi terrazzi verdi, piscina e idromassaggio: il resort è un paradiso per coloro che vanno alla ricerca di privacy e relax. Quanto costa una vacanza qui? In estate si può soggiornare solo se si riserva una camera per almeno 5 notti al prezzo di 1.920 euro.

Silvio a Masseria Almadava

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan è che Fedez aveva già visitato questa location ma in compagnia della famiglia: lo scorso anno, infatti, si era lasciato immortalare con Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria sui prati del resort. Ci avrà portato la nuova fiamma per lanciare una frecciatina all'ex moglie o avrà fatto questa scelta per "abitudine"?