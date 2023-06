La vacanza dei Ferragnez in Puglia, quanto costa la masseria scelta per il soggiorno I Ferragnez hanno trascorso il weekend in Puglia, godendosi i primi giorni d’estate tra bagni in piscina, atmosfere rilassate e corse tra i prati. Ecco quanto costa la masseria scelta per la vacanza.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez hanno dato ufficialmente il via alle vacanze estive: dopo il breve viaggio a Disneyland Paris la settimana scorsa, questo weekend lo hanno trascorso in Puglia. Il primo a partire è stato Fedez che, impegnato con le registrazioni di Battiti Live, ha temporaneamente abbandonato Milano per tornare a calcare il palcoscenico del noto festival. Lo scorso venerdì è stato poi raggiunto prima dai figli Leone e Vittoria, poi dalla moglie Chiara Ferragni, volata nel sud Italia dopo alcuni appuntamenti professionali a Montecarlo. Dove hanno soggiornato? In una meravigliosa Masseria a Polignano a Mare: ecco tutti i dettagli della location e il prezzo della vacanza.

Il resort in Puglia scelto dai Ferragnez

La location scelta dai Ferragnez per la vacanza in Puglia si chiama Masseria Almadava, si trova a Polignano a Mare ed è una dimora curata nei minimi dettagli per immergere gli ospiti in un'atmosfera iconica e rilassata.

Masseria Almadava

A metà tra il mare e la collina, il resort è una sorta di oasi di pace immersa nella campagna pugliese. Dall'esterno sembra essere un vero e proprio castello medievale, mentre una volta entrati si viene accolti in ambienti minimal ed eleganti che strizzano l'occhio alle tradizioni (ci sono, ad esempio, mattonelle con le maioliche e camini in mattoni). Il colore dominante? Naturalmente il bianco, tinta simbolo della regione pugliese.

I Ferragnez in Puglia

Quanto costa dormire una notte in masseria

La masseria visitata dai Ferragnez conta solo 6 camere ma al suo interno tutto è finemente arredato con oggetti tipici ma non convenzionali. Èdotata di una piscina esterna, di una vasca idromassaggio, di un solarium e di un ristorante chiamato Euforia, è proprio qui che ogni mattina la famiglia han consumato una colazione continentale preparata con prodotti biologici e a km 0.

Masseria Almadava

Corse tra i prati, bagni in piscina, relax tra i suggestivi ambienti total white: Chiara Ferragni e Fedez si sono goduti al massimo la loro vacanza con i figli. Quanto costa soggiornare nel resort? Nei mesi estivi tutte le camere matrimoniali vengono affittate per minimo 5 giorni e il prezzo dell'intera vacanza è di 1.970 euro (alla cifra deve poi essere aggiunto l'extra per i lettini di Leone e Vittoria). In compenso, però, si viene in contatto con la vera cultura e tradizione pugliese.