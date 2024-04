video suggerito

Fedez sta arredando la casa nuova: la rara poltrona di peluche vale oltre 200 mila euro Prende forma la nuova casa di Fedez, che sarà forse definitivamente pronta tra un mese. Nel frattempo il rapper ne ha mostrato dei dettagli a fan e follower. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Fedez ha definitivamente lasciato la casa di City Life dove abitava con moglie e figli, per trasferirsi nella nuova casa, quella che segna il suo nuovo inizio da single. La crisi con Chiara Ferragni ha portato la coppia a questa drastica decisione. I due ormai non si vedono insieme da settimane e hanno fatto vacanze separate con Leone e Vittoria, che stanno trascorrendo le loro giornate un po' con la mamma e un po' col papà. L'appartamento del rapper non è ancora del tutto finito, lo sarà tra un mese, ma lui ne ha già mostrato alcuni angoli e alcune stanze a fan e follower. Li ha anche preparati ad altre "cazzate" in arrivo, riferendosi probabilmente d altri accessori stravaganti e originali, in perfetto stile Fedez, che troveranno posto in giro per la casa.

Come è fatta la nuova casa di Fedez

Fedez a inizio mese ha comprato casa a Milano in piazza Castello, un appartamento di 400 mq che sta arredando a suo gusto, trovando posto anche a oggetti d'arredo di design e accessori stravaganti. Sembra che l'intento sia personalizzare il più possibile gli spazi, renderli a sua immagine e somiglianza. Più di tutto, vuole che la nuova casa sia uno spazio sicuro per i suoi due figli, dove possano sentirsi a casa, dove possano sentirsi sempre liberi di esprimersi. Il pezzo forte della loro cameretta, infatti, è il muro di Lego comprato a Miami, che contiene riferimenti a Frozen e agli Avengers, gli idoli dei due piccoli, che ne sono rimasti subito entusiasti. E inevitabilmente hanno apprezzato molto anche la lampada a forma di Pikachu. Per loro ha inserito anche un'area giochi con flipper.

Chi ha firmato la poltrona in salotto

Il salotto è la zona di cui si conoscono più dettagli. Spiccano innanzitutto un enorme divano grigio e un'originale lampada a forma di mitra: il primo progettato dal designer Francesco Binfarè per Edra, la seconda disegnata per Flos da Philippe Starck. Si nota poi un'originale poltrona nera, a effetto peluche. Si tratta della sedia progettata da KAWS e Studio Campana (dei designer Fernando e Humberto Campana). KAWS è un brand a cui il rapper è molto legato. È lo stesso che ha firmato gli esclusivi pupazzi che possiede sia in casa che in ufficio, che vanno a formare una vera e propria collezione, con alcune creazioni anche rare e costose.

I giocattoli artistici di Brian Donnelly sono conosciuti in tutto il mondo e sono inconfondibili: sono caratterizzati dalla firma dell'artista “XX” sugli occhi delle figure, tutte a grandezza variabile e con le forme più disparate. La poltrona realizzata con Studio Campana è in acciaio inossidabile e legno, con elementi di peluche: sono proprio decine e decine (da 75 a 120) di personaggi neri KAWS, tutti accuratamente cuciti insieme in modo apparentemente casuale. È un oggetto introvabile.

È stato presentato per la prima volta nel 2016 durante la mostra Where the End Starts al Modern Art Museum di Fort Worth (Texas). Due anni dopo sono stati messi in vendita alcuni pezzi in edizione limitata: presentati da Friedman Benda a Design Miami, sono andati esauriti in pochi giorni. Il prototipo originale ora risiede nella collezione del Museum of Fine Arts di Houston. Christie's ha chiuso una vendita il 23 novembre 2019 per 1.750.000 dollari di Hong Kong pari a 208 mila euro.

