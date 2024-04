video suggerito

Fedez a Miami compra un muro fatto di Lego per Leone e Vittoria da mettere nella nuova casa a Milano Il cantante ha acquistato un’installazione realizzata da Dante Dentoni, artista argentino famoso per le sue opere costruite con i mattoncini. Al suo interno sono nascoste le passioni dei figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Dante Dentoni e Fedez

Fedez si trova in vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria. La storia d'amore tra il rapper e Chiara Ferragni sembra ormai giunta al capolinea e i due fanno vacanze separate, dopo aver trascorso i giorni di Pasqua a Dubai con la madre, i bambini sono volati a Miami con il padre che nel frattempo sta anche arredando la nuova casa dove si è trasferito dopo aver lasciato l'attico a City Life che condivideva con l'imprenditrice digitale. Ed è proprio nella città della Florida che il giudice di X-Factor ha acquistato un'opera d'arte da portare nell'appartamento in centro a Milano.

Dante Dentoni e Fedez

Il viaggio a Miami con i bambini

Il cantante è partito con i figli e i genitori per Miami. Per la sua fuga negli Stati Uniti Fedez ha scelto un resort a cinque stelle affacciato sull'oceano, il The Setai – Miami Beach, situato a South Beach, il quartiere più glamour della città. L'albergo di lusso, che può costare quasi 3mila euro a notte, è molto amato dalle celeb ed è stato scelto anche da Francesco Totti per una vacanza con la sua compagna Noemi Bocchi.

Un dettaglio dell'opera di Dante Dentoni realizzata per Fedez

Nel corso della vacanza il rapper non ha rinunciato ai suoi allenamenti e su proposta del suo personal trainer ha sperimentato un trattamento molto curioso, immergendosi in una vasca di ghiaccio, di cui anche Gianluca Vacchi è un grande fan. Ovviamente dedica molto tempo ai figli a cui concede tutti i migliori divertimenti, ma pensando a loro ha anche ordinato un pezzo di arredamento che porterà nella casa nuova.

Un dettaglio dell'opera di Dante Dentoni realizzata per Fedez

Il muro di lego dedicato ai bambini

Fedez ha fatto visita allo studio di un artista argentino Dante Dentoni, che realizza installazioni con i mattoncini lego. La parete creata per il cantante è stata pensata anche per i suoi figli e nasconde dentro di sé le passioni dei bambini: Frozen e gli Avengers. "Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che ‘la nuova casa del papà' sia più ‘la nostra nuova casa', in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente", ha scritto Fedez sotto al carosello di foto pubblicato sui social. "Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa", ha concluso.

Un dettaglio dell'opera di Dante Dentoni realizzata per Fedez

Chi è Dante Dentoni, l'artista dei mattoncini lego

Nato in Argentina Dante Dentoni si è trasferito a Miami nel 2000 dove ormai vive stabilmente e dove ha sede il suo studio. Le creazioni dell'artista si fondono nell'architettura dando una dimensione reale a quello che può apparire solo come un gioco per bambini. Con un passato da carpentieri, ora Dentoni costruisce con i mattoncini di lego, creando opere che possano essere inserite all'interno degli spazi esistenti. Il suo obiettivo è creare un collegamento tra ambienti fisici ed emotivi. "Ogni scena all'interno di un'installazione non è solo uno spazio nascosto e misterioso, ma anche un invito a scoprire un ricordo d'infanzia, una narrazione indimenticabile o semplicemente un momento significativo", si legge sul suo sito. "Studio le sfumature strutturali dell'edificio e propongo installazioni di tutte le dimensioni. Il mio lavoro fa sì che gli adulti diventino bambini e che i bambini si avvicinino all’arte", ha affermato l'artista.