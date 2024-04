video suggerito

Fedez vola a Miami con i figli: quanto costa una notte nell’hotel extra lusso Fedez è volato a Miami con i figli Leone e Vittoria: per la vacanza in famiglia senza Chiara Ferragni, il rapper sta alloggiando in un hotel extra lusso molto amato anche da altri vip italiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez

Fedez è volato a Miami con i figli Leone e Vittoria. Dopo aver trascorso la settimana di Pasqua a Dubai con la madre e le zie, i piccoli sono adesso in vacanza con il padre e i nonni, a dimostrazione di quanto la crisi tra i Ferragnez sia ormai sempre più forte. Il rapper, infatti, si è trasferito in una nuova casa a Milano, abbandonando l'attico di City Life dove la coppia era andata a vivere lo scorso novembre. Mentre la moglie era in viaggio negli Emirati Arabi Uniti, Fedez ha effettuato il trasloco, spostando nel nuovo appartamento anche la sua piccola sala giochi. Dopo aver iniziato ad arredare il suo nuovo nido, il cantante è volato a Miami dove sta soggiornando in un hotel extra lusso.

L'albergo a Miami dove soggiorna Fedez

L'albergo di Fedez a Miami

Lungo Collins Avenue, grande viale che costeggia la spiaggia, sorge il The Setai – Miami Beach. L'hotel a cinque stelle dove soggiorna Fedez per questa fuga negli Stati Uniti con i figli si affaccia direttamente sull'oceano. Il resort esclusivo è amatissimo dai vip come Francesco Totti, che l'ha scelto per una vacanza con Noemi Bocchi e la figlia Chanel Totti. Il Setai è situato nel quartiere più ambito e glamour della città della Florida, ovvero South Beach: qui si trovano i migliori ristoranti fine dining e le grandi boutique.

Una suite del Setai | Foto Setai Hotel

Il Setai è oggi all'interno di un grande palazzo storico del 1936 restaurato nel corso degli anni. Dietro la facciata originale in stile Art Deco svetta un grattacielo dal design moderno e dai motivi orientali. Oltre alle 90 camere prettamente arredate in stile Deco, non mancano le 50 suites che si affacciano sul mare e una meravigliosa penthouse, ossia un attico all'ultimo piano. L'hotel a cinque stelle ha diversi ristoranti che permettono ai turisti di sperimentare diverse cucine dal mondo. La spa, il centro benessere e la spiaggia privata sono il fiore all'occhiello per una vacanza all'insegna del relax e della privacy.

La villa con piscina del Setai Hotel | Foto Setai

Ma quanto costa una notte in questo paradiso? La suite privata di 120 metri quadrati con due camere da letto, soggiorno e affacciata sull'oceano costa 2.806 euro per una singola notte. Il prezzo scende leggermente con la suite con vista città e oceano che viene 2.300 euro a notte. Per chi invece cercasse un'opzione un po' più "low cost" (stiamo pur sempre nell'ambito di un hotel cinque stelle), il monolocale, ossia una tradizionale stanza d'albergo, di 50 metri quadrati costa 1.165 euro per una sola notte. Un soggiorno da sogno non per tutti i portafogli.

Una delle piscine del Setai Hotel | Setai Hotel