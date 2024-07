video suggerito

Dentro l’hotel più lussuoso di Dubai dove una notte costa 100mila euro Dubai viene chiamata la Città dell’Oro ed è diventata una delle mete turistiche più ambite degli ultimi anni. Qual è l’hotel più lussuoso? Questo paradiso di raffinatezza da 100mila euro a notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dubai è una delle mete turistiche più gettonate degli ultimi anni, basti pensare al fatto che sono moltissime le star che organizzano qui le vacanze in ogni stagione. Viene chiamata la Città dell'Oro ed è diventata nota per il suo sfarzo e il suo lusso. Conta oltre 150 resort a 5 stelle, tutti trasudano ricchezza e opulenza da ogni angolo e non sorprende che i viaggiatori siano disposti a spendere cifre da capogiro pur di pernottare in una di queste location da mille e una notte. Qual è, però, l'hotel più costoso di tutti? Ecco cosa offre l'albergo con camere da 100mila dollari a notte.

L'hotel amato da Beyoncé e Jay-Z

Si chiama The Royal Mansion ed è l'hotel a 5 stelle extra lusso più costoso di Dubai. Si trova nel complesso Atlantis The Royal ed è un vero e proprio capolavoro di raffinatezza che permette di immergersi nel più totale comfort e relax.

The Royal Mansion

Con i suoi 43 piani e la sua vista su Palm Island, si avrà l'idea di soggiornare sulle nuvole. Le sue suite superano i 1.100 mq e hanno ospitato innumerevoli star, primi tra tutti Beyoncé e Jay Z, mentre i 17 ristoranti a disposizione dei clienti sono tutti di fama mondiale (8 di loro sono guidati da famosi chef stellati). Non mancano le piscine a sfioro, le terrazze verdi e una spiaggia privata: insomma, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del. lusso.

The Royal Mansion

La suite con piscina a sfioro e chef stellati

La camera più ambita dell'hotel The Royal Mansion è la Horizon Penthouse, una vera e propria casa in perfetto stile "glamour hollywoodiano". Ha la terrazza privata con vista, una piscina a sfioro, una vasca Jacuzzi in bagno, una biblioteca e un angolo bar fornitissimo.

The Royal Mansion

Per raggiungerla bisogna usare un ascensore privato che consente di mantenere il massimo della privacy. Qui è possibile chiamare uno chef per una cena intima, fare un bagno al tramonto o semplicemente godersi il relax tra i cuscini firmati Hermès. Quanto costa trascorrere una notte qui (senza richiedere extra)? Si parte da oltre 85.000 euro in bassa stagione e si superano i 100.000 euro in periodi "turistici".

The Royal Mansion