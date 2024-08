Qual è e quanto costa l’hotel più accogliente al mondo del 2024

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate volge al termine ma avete ancora voglia di viaggiare alla ricerca delle meraviglie sparse in giro per il mondo? Per provare un'esperienza davvero unica potete volare in Marocco, per la precisione a Marrakech, dove sorge il resort di lusso che si è aggiudicato il titolo di hotel più confortevole al mondo. Nelle ultime ore la struttura è stata premiata con l'Art of Hospitality Award e, a giudicare dal suo splendore e dall'incredibile comfort che offre agli ospiti, di sicuro entrerà a far parte della classifica dei World's 50 Best Hotels che verrà rivelata il prossimo 17 settembre a Londra: ecco quanto costa soggiornare una notte in questo paradiso da mille e una notte.

Il resort progettato dal re del Marocco

Si chiama Royal Mansour Marrakech ed è il resort di lusso premiato per l'accoglienza che riserva ai suoi ospiti, tanto da essere considerato un punto di riferimento per l'industria alberghiera luxury. Sorge all'interno delle antiche mura della città e vanta dei servizi così eccezionali che i turisti si sentono come veri e propri re.

Royal Mansour Marrakech

Composto da una serie di riad privati, è nato da un'idea del re Mohammed VI che voleva creare una "medina nella medina" grazie a porte segrete, tunnel nascosti e scorci da sogno. È dotato di due piscine, una all'aperto, l'altra coperta, quattro diversi ristoranti, una spa e un rigoglioso giardino di sei acri.

Royal Mansour Marrakech

Quanto costa una suite da mille e una notte

È però in fatto di ospitalità che il Royal Mansour Marrakech sembra essere davvero imbattibile, basti pensare al fatto che agli ospiti viene offerto un maggiordomo personale, così che tutte le loro richieste possano essere soddisfatte in modo impeccabile.

Royal Mansour Marrakech

Quanto costa dormire in questo paradiso? I prezzi variano a seconda delle soluzioni scelte: si parte da un minimo di 18.470 dirham marocchini (ovvero oltre 1.700 euro) per un riad con una sola camera da letto e si arriva a oltre 77.000 dirham (oltre 7.000 euro) per una suite con tre stanze, terrazzo e piscina privata. In quanti sognano di vivere almeno un giorno da re in una location tanto sofisticata?

Royal Mansour Marrakech