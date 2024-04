video suggerito

Elisabetta Gregoraci vola a Marrakech con Giulio Fratini: quanto costa una notte nel luxury hotel Elisabetta Gregoraci è in vacanza a Marrakech, in Marocco: per la fuga con il fidanzato Giulio Fratini, la conduttrice ha scelto di soggiornare in un resort di lusso ricavato all'interno di una medina.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è volata in Marocco per una vacanza con il compagno Giulio Fratini. Dopo le ultime settimane trascorse a Montecarlo, dove ha assistito anche al torneo di tennis, la conduttrice si sta godendo una vacanza a Marrakech, tra escursioni, cene di lusso e paesaggi mozzafiato. Per questa gita di primavera Gregoraci sta soggiornando in un resort meraviglioso.

Il resort di Elisabetta Gregoraci per la vacanza in Marocco

Per la vacanza in Marocco, Elisabetta Gregoraci ha scelto di soggiornare al Royal Mansour di Marrakech. Si tratta di un resort di lusso a pochi passi da piazza Jemaa El Fna, situato all'interno di una vera medina, un tipo di quartiere antico molto diffuso in Marocco, con vicoli stretti che formano veri e propri labirinti. Le camere e le suite sono state sostituite da 53 lussuosi riad, un insieme di stanze o strutture a più piani, separate da giardini interni e i corridoi da tortuosi vicoli. Tra i bonus che offre il Royal Mansour troviamo: i ristoranti, i giardini, la spa di 2.500 m² e l'immancabile piscina.

Gli interni di un riad del Royal Mansour | Foto Royal Mansour

Esistono tre tipi di soggiorno disponibile: il superior riad, il premium riad e il privilege riad. I primi due possono accogliere massimo due persone, mentre l'ultimo ne può ospitare fino a 4. In queste stanze si può soggiornare anche solo per una notte mentre nel Prestige Riad, 850 metri quadrati di stanza, può accogliere fino a sei persone ma solo per un soggiorno di minimo una settimana.

Una stanza del Prestige Riad

Soggiornare al Royal Mansour offre la possibilità unica di immergersi nella cultura e nel lifestyle del Marrocco e di Marrakech, il tutto, però, a un costo piuttosto elevato. Per una notte in uno dei due riad da due persone, dunque l'opzione base, il prezzo da pagare è di 2.400 euro, mentre nel Privilege Riad da quattro persone il prezzo per una notte sale e 4.710 euro.

Uno dei cortili interni del Royal Mansour

Il prezzo si alza se si sceglie di soggiornare in una delle opzioni più costone del resort, il Prestige Riad, dotato di diversi cortili interni, sale da pranzo, uno studio e tre camere da letto matrimoniali: qui il prezzo per il soggiorno minimo di una settimana è di 47.629 euro. Decisamente una favola da Mille e una notte non accessibile a tutti.

Elisabetta Gregoraci a bordo piscina nel resort