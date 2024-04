video suggerito

Elisabetta Gregoraci: il look denim per il torneo di tennis a Montecarlo costa più di 3000 euro Per assistere al torneo Atp di Montecarlo, Elisabetta Gregoraci sfoggia un look primaverile che riprende la tendenza denim, una delle più glamour della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Il torneo di tennis di Monte-Carlo, che si tiene nel prestigioso Country Club dello stato monegasco, è uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica. Oltre ai grandi sportivi che è possibile riconoscere sugli spalti, non mancano anche diversi vip come Elisabetta Gregoraci che vive a Montecarlo da anni. La showgirl ha assistito al match di Novak Djokovic e a quello di Jannik Sinner indossando un outfit estivo.

Elisabetta Gregoraci al Montecarlo Country Club

Il look di Elisabetta Gregoraci a Montecarlo

Seduta in prima fila a ridosso del campo da gioco, Elisabetta Gregoraci ha assistito ai quarti di finale del torneo Atp di Montecarlo. Per questa primavera inoltrata, caratterizzata da giornate di sole e temperature altissime, la showgirl ha scelto un look total denim, perfettamente in tema con una delle tendenze più cool della Primavera/Estate 2024.

Il look denim di Elisabetta Gregoraci

Per assistere al torneo di tennis ha optato per un outfit casual ma griffato, indossando un completo denim firmato Prada. La giacca denim in cotone con il celebre logo triangolare della Maison italiana costa 1.800 euro e si abbina a un paio di pantaloni elasticizzati in vita e leggermente oversized. Sotto il look denim si può riconoscere una canotta in cotone bianca con logo nero di Miu Miu che viene venduta sul sito del brand a 950 euro e si abbina alla borsa a spalla bianca.

L'outfit di Elisabetta Gregoraci

Mentre sedeva in prima fila al Country Club di Montecarlo, Elisabetta Gregoraci si è scattata un selfie dove l'attenzione è catturata dal grande ciondolo a forma di cuore con al centro due C tempestate di diamanti. La collana in oro firmata Chanel è rarissima da trovare: il gioiello esclusivo, infatti, viene venduto sui siti di oggetti pre-owned a 811 euro. Un look all'apparenza casual ma sicuramente non per tutti i portafogli visto che tra ciondolo e look denim si raggiunge la cifra di 3.500 euro.

Il completo denim di Elisabetta Gregoraci