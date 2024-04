video suggerito

Djokovic sorpreso da de Minaur nel saluto a rete, scoppia a ridere: la sua sincerità è disarmante Djokovic ha ammesso quanto sussurrato da de Minaur al momento dei saluti a rete dopo la partita dei quarti di finale di Montecarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Monte-Carlo Masters di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic ha superato l'ostacolo de Minaur per raggiungere i quarti di finale del torneo di Montecarlo. Una prova di spessore per il tennista numero uno al mondo, che ha sofferto la fatica mostrandone i segni a più riprese con il linguaggio del corpo. Nel finale Nole ha ritrovato il sorriso, anche grazie all'avversario che con una battuta lo ha fatto ridere di gusto.

Quando Djokovic e il "demone" australiano si sono ritrovati a rete per il proverbiale terzo tempo, ecco che Alex ha sussurrato qualcosa al campione serbo che si è messo a ridere. Nell'intervista post-gara il numero uno al mondo, ha salutato lo sconfitto che dal canto suo gli ha detto che la partita è stata davvero "brutta" soprattutto nel secondo set. Un commento che ha scatenato l'ilarità di Nole come rivelato poi nell'intervista.

Queste infatti le parole di Djokovic a de Minaur: "È stata dura per entrambi. È uno dei giocatori più veloci del tour. Recupera un sacco di palline che il 99% dei giocatori non riuscirebbe a recuperare.. mi ha sorpreso con diversi colpi, nel 2° set in particolare quando ero in vantaggio.. eppure ha detto a rete che è stato brutto nel 2° set set ed effettivamente penso che lo fosse".

Leggi anche La reazione di Sinner alle provocazioni di Rune è pura classe: mentre lo fischiano lui si distingue

Djokovic dunque si è trovato d'accordo con il suo avversario sul livello dell'incontro nel secondo parziale: "Non abbiamo giocato ad alti livelli. Abbiamo commesso molti errori non forzati, molte pause durante i servizi. Di certo è prevedibile sulla terra rossa, ma sono stati comunque tanti. Comunque una vittoria è una vittoria e sono felice di aver passato il turno".

Alla fine dunque conta il risultato per Djokovic che si è guadagnato la possibilità di giocare la semifinale dello Slam monegasco. Un torneo che per lui ha già una certezza: quella di mantenere il primo posto, a prescindere da come andrà a finire nel week-end