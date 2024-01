Dove si allena Jannik Sinner e come si accede al Country Club di Montecarlo Jannik Sinner, fresco vincitore dell’Australian Open, vive e si allena da anni a Montecarlo in un club esclusivo, noto agli appassionati di tennis perché sede dell’omonimo torneo Atp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Jannik Sinner

Sono giorni molto pieni per Jannik Sinner. Dopo la vittoria agli Australian Open, primo e unico italiano ad aver trionfato nel primo Grande Slam dell'anno, il golden boy del nostro tennis è alle prese con impegni istituzionali: oggi terrà una conferenza stampa a Roma insieme al presidente della Fitp Angelo Binaghi, alla quale seguirà un servizio fotografico davanti al Colosseo. Ieri è stato il turno dell'incontro a Palazzo Chigi con la première Giorgia Meloni, mentre domani sarà ricevuto dal Presidente Mattarella insieme agli altri quattro italiani vincitori della Coppa Davis. In mezzo a questo tour de force, è scoppiata una polemica (sterile) relativa alla residenza di Sinner, che vive e si allena a Montecarlo, città del Principato di Monaco.

Jannik Sinner durante un allenamento a Montecarlo

Dove si allena Jannik Sinner

La polemica sulla residenza fiscale di Jannik Sinner è sterile perché il ragazzo risiede e si allena a Montecarlo, dunque paga naturalmente le tasse nel Paese dove vive, il Principato di Monaco. È una scelta comune a decine di tennisti celebri, che scelgono la città per la tranquillità e i campi da tennis sempre disponibili: tra loro troviamo Novak Djokovic, Matteo Berrettini, Daniil Medvedev, Holger Rune, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Ma dove si allenano tutte queste star del tennis? Al Monte-Carlo Country Club, dove ogni anno si svolge uno tre tornei Atp che si giocano sulla terra rossa e che precedono il Roland Garros. Nonostante il nome l'impianto non si trova a Montecarlo ma a Roquebrune-Cap Martin, in Francia, nella zona della Costa Azzurra.

Jannik Sinner mentre si allena a Monte Carlo

Come si può accedere al Country Club di Montecarlo

Il Monte-Carlo Country Club è uno dei club più esclusivi al mondo, dove ogni anno, generalmente in aprile, si tiene il torneo di tennis Monte Carlo Rolex Masters. Durante l'anno, per prepararsi alla stagione sulla terra rossa e sul cemento, i tennisti si allenano sui campi del Club. I campi in acrilico sono solo due, per questo i tennisti spesso optano per i campi della Florida o della California, dove il clima è sempre mite.

Jannik Sinner si allena a Montecarlo

Il Monte-Carlo Country Club è un luogo esclusivo, anche per via dei suoi soci e della sua storia. Il Country Club è anche la sede dell'Accademia di Tennis di Montecarlo. Per diventare soci e per poter accedere ai campi d'allenamento (21 in totale), al ristorante, alla piscina, al campo da golf e agli altri ambienti del Country Club è necessario seguire una procedura molto serrata.

Jannik Sinner al Monte-Carlo Country Club

Come si diventa soci al Monte Carlo Country Club

Per diventare socio del Monte-Carlo Country Club bisogna compilare un modulo d'iscrizione. Inoltre, è necessario avere il patrocinio di due soci del Country Club. L'iter, però, non è finito qua perché si deve aggiungere una lettera di presentazione all'attenzione della Presidente del Club, Miss Melanie-Antoinette de Massy. Una volta completati tutti i documenti di cui sopra, è necessario fissare un appuntamento con la Direzione del Monte-Carlo Country Club. Infine, la domanda sarà sottoposta al Comitato del Club che deciderà se accettarla o meno. Oltre a questo lungo iter per l'iscrizione, i soci devono pagare una quota annuale o mensile, il cui valore non viene specificato sul sito web.