Ilary Blasi al party a tema country: il look con gilet scamosciato e stivali texani Ilary Blasi ha partecipato a una festa a tema country sfoggiando un outfit in pieno dress code western: il look per il party è con gilet scamosciato e stivali texani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi è reduce dalla conduzione di Battiti Live in Puglia, la manifestazione che ha coinvolto tantissimi artisti da Annalisa a Emma, passando per Alessandra Amoroso e tanti altri. Dopo l'impegno in tv ora la conduttrice si gode alcuni giorni di vacanza insieme ai figli e al compagno Bastian Muller. In questi giorni, Blasi ha partecipato a una festa a tema country sfoggiando un look in pieno countrycore, uno dei trend del 2024.

Il look country di Ilary Blasi

Per una festa a tema country, Ilary Blasi rispetta perfettamente il dress code. La conduttrice, in una foto postata sui social, ha posato insieme al fidanzato sfoggia un look countrycore. Il trend, lanciato dopo la pubblicazione dell'album Cowboy Carter di Beyoncé, ha coinvolto tantissime star e celebrities riportando in auge stivali da cowboy, gilet con le frange, cappelli western e tantissimi altri accessori. Dai Maneskin a Elisabetta Canalis, il look da cowboy o cowgirl ormai ha superato le feste a tema per prendersi gli outfit quotidiani e anche le passerelle. La tendenza che sembra riportarti nel Far West di Sergio Leone ha conquistato perfino il Direttore Creativo della linea uomo di Louis Vuitton, Pharrell Williams, che per il prossimo Autunno/Inverno ha dedicato un'intera collezione a questo trend. Prepariamoci a vedere restare ancora per un po' i pantaloni in pelle, i jeans decolorati e le frange, almeno fino alla Primavera/Estate 2025.

Ilary Blasi interpreta il countrycore con un look chic ed estivo. La conduttrice sfoggia un abito bianco see through a cui ha abbinato un gilet scamosciato con le frange. Intorno al collo, ha legato un nastro nero per realizzare un fiocco. Completa il look con un paio di stivali texani neri. Anche il fidanzato Bastian Muller si adatta al look country indossando stivali da cowboy grigio antracite, jeans e una camicia a quadri in pieno stile country.