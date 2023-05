Dove comprare il cappello scintillante di Beyoncé e quanto costa Nel poster del tour mondiale, brilla sulla testa di Beyoncé un cappello diventato iconico, che va a ruba. Ecco chi lo realizza, dove acquistarlo e quanto costa.

Quando il telefono ha squillato e si è ritrovata a parlare con lo staff di Beyoncé, ovviamente Abby Misbin non riusciva a crederci. E difatti, non ci ha creduto. Comprensibilmente, ha subito pensato che si trattasse di uno scherzo o di una truffa. Le sembrava impossibile che i collaboratori della popstar cercassero proprio lei, per commissionarle un lavoro. La sua specialità è realizzare cappelli molto originali. Eppure una vocina le ha detto di fidarsi e così ha fatto. Ha svolto il lavoro richiesto e lo ha spedito. Non ha più saputo nulla, il destinatario non si è mai palesato per ringraziarla o confermare la ricezione della merce, fino a quando non ha riconosciuto il fatidico cappello realizzato con le sua mani sulla testa di Beyoncé!

La storia del cappello di Beyoncé

Abby Misbin è una ragazza di 24 originaria di Philadelfia che si diverte a realizzare cappelli da cowboy molto originali, che poi vende online. Ha avviato l'attività nel 2021, dopo la Laurea e non ha mai ricevuto tanti ordini come in questo periodo. È sommersa di chieste, tutti vogliono i suoi cappelli personalizzati, che hanno conquistato anche Beyoncé. È stata proprio lei, infatti, a realizzare l'iconico cappello rivestito di paillettes argentate a effetto specchiato che la popstar sfoggia nel poster del Renaissance Tour. Col senno di poi riconosce di essere forse stata avventata, quando ha accettato il lavoro. In un primo momento si è insospettita, ha pensato a una truffa leggendo il messaggio: "Ciao, Abby, ho bisogno di averne uno per Beyoncé entro il 9 giugno".

Poi però ha deciso di provarci, di crederci e ha realizzato il lavoro, seguendo le indicazioni fornite. "Ero così preoccupata che la spedizione ritardasse o che succedesse qualcosa, che sono rimasta sveglia tutta la notte per finire" ha raccontato a BBC. L'artista crea ogni cappello con le sue mani, impreziosendo il tutto con piume, paillettes, decorazioni di vetro a specchio: di solito ci vogliono dalle cinque alle sei ore per completarne uno. Quello di Beyoncé è costato 215 dollari (200 euro) più 60 dollari (55 euro) extra per la spedizione espressa.

Ha capito che non era affatto una truffa ma aveva davvero realizzato un cappello per Beyoncé quando la popstar ha diffuso il poster del suo tour mondiale. "Oh mio Dio, è stato letteralmente così folle. Solo sapere che lo ha lei è davvero fantastico" ha ammesso. In quel momento c'è stato un boom di richieste, tutti vogliono uno dei suoi cappelli. Ha dovuto chiedere aiuto per intensificare la produzione, portando a termine almeno due pezzi al giorno. A richiederli sono soprattutto i fan della popstar, che amano prendere parte all'evento e partecipare al tour "copiando" la loro beniamina.