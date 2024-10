video suggerito

Julia Fox alla Festa del Cinema di Roma arriva con la cuffia e la giacca senza nulla sotto Julia Fox sa come attirare l’attenzione: ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma con un look sopra le righe, per stupire ancora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 20 ottobre alla Festa del Cinema di Roma è stata la serata dedicata a Il treno dei Bambini e The Trainer. Per il primo film, di Cristina Comencini, ha sfilato sul red carpet assieme al resto del cast Serena Rossi. Look di intramontabile eleganza per lei, in abito da sera, all'insegna della semplicità. Outfit decisamente diverso per Julia Fox, volata in Italia per la première assieme a Bella Thorne. Ha sfilato sul red carpet incuriosendo tutti con una scelta di stile più audace e stravagante.

Julia Fox sfila sul red carpet

Red carpet in abito lungo da sera? Non necessariamente. C'è anche chi interpreta il dress code della serata di gala in modo anticonvenzionale, meno tradizionale. È il caso di Julia Fox, che in quanto a look sa decisamente come stupire in ogni occasione. L'attrice statunitense è famosa proprio per i nude look, per quel suo stile sempre sopra le righe, che più volte ha destato scalpore.

Julia Fox in Willy Chavarria

Dall'abito fatto di orologi alla micro lingerie metallica in vista sotto al trench indossati alla New York Fashion Week 2023 fino alla corazza trasparente sul seno nudo vista al Festival di Cannes 2023, la lista di stravaganze è lunga. Per il debutto alla Festa del Cinema di Roma, Julia Fox ha spiccato sicuramente per originalità. Ha indossato un look di Willy Chavarria: è molto amato da Mahmood, che ha anche sfilato in passerella per lui. Lo stilista americano è famoso per i capi genderless, immancabili nelle sue collezioni, dominato soprattutto da capi con silhouette molto ampie.

Leggi anche Serena Rossi alla Festa del Cinema porta sul red carpet l'eleganza della semplicità

Julia Fox con la borsa Dsquared2

I riferimenti sportivi nel look

La maxi gonna bianca sfoggiata da Julia Fox, con fascia elastica in vita, richiama i pantaloncini da boxe. L'ha abbinata a una giacca sportiva blu con dettagli bianchi e spalle imbottite stile rugby lasciata aperta sul seno nudo. Il logo inconfondibile fa pensare ad Adidas, ma in realtà è una rivisitazione del designer americano. L'attrice ha completato l'outfit con una cuffietta bianca, di quelle che si mettono sotto i caschi sporitvi e una pochette black&white con guanto incorporato (stile pugile), vista sulla passerella Primavera/Estate 2025 di Dsquared2. Con questo look sporty chic si è aggiudicata il titolo di più originale della serata.