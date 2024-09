video suggerito

Mahmood sfila in passerella: è modello per un giorno alla New York Fashion Week Mahmood ha sfilato sulla passerella Primavera-Estate 2025 di Willy Chavarria a New York. Il cantante stima molto lo stilista di cui indossa spesso le creazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Willy Chavarria ha presentato a New York, durante la Settimana della Moda in corso, la collezione Uomo per la Primavera 2025. Mahmood è un grande fan dello stilista californiano di origine messicana, di cui indossa spesso le creazioni, riconoscendosi nella sua estetica, nella sua visione, in quello stile che vuole superare i confini dell'abbigliamento maschile tradizionale in chiave inclusiva. Il cantante ha sfilato sulla sua passerella diventando modello per un giorno.

La sfilata di Willy Chavarria

Lo stilista ha debuttato con América: si chiama così la collezione presentata alla New York Fashion Week, una linea che affonda le sue radici proprio nelle origini di Chavarria, nella sua storia personale, ma anche nella sua visione dell'America di oggi, nei temi a lui cari come i diritti civili e l'attivismo. La linea è in co-lab con Adidas, di cui ripropone le maxi T-shirt ma con la parola "chicano" in evidenza. Hanno sfilato in passerella uniformi da lavoro rivisitate, tute, pantaloni oversize, blazer, bandane e cappellini: l'ispirazione deriva dall'estetica hip hop degli anni 60 e 70, è una citazione agli anni delle battaglia per i diritti, alle persone della classe operaia, agli immigrati che hanno contribuito a costruire il Paese.

Non a caso, Chavarria si è avvalso anche della collaborazione con Aclu-American civil liberties union, organizzazione non governativa americana per i diritti civili e le libertà individuali, e con un ente a difesa dei lavoratori braccianti. Modelli e modelle hanno sfilato di fronte alla bandiera americana e a tutti gli ospiti è stato dato un opuscolo tascabile della Costituzione.

Il look di Mahmood in passerella

Da cantante a modello per un giorno: Mahmood ha debuttato sulla passerella Primavera-Estate 2025 di Willy Chavarria alla New York Fashion Week. In passato aveva sfilato anche per Burberry. Stavolta ha sfilato, sicuro di sé in questo nuovo ruolo, con un look total black composto da pantaloni cargo, gilet di pelle portato aperto sul petto nudo, maxi bag a spalla, occhiali aviator, bandana e cappellino. La sua presenza come ospite speciale della sfilata sancisce ulteriormente l'amicizia tra lui e lo stilista, conferma quanto i due abbiano la stessa visione della moda e del guardaroba maschile, in un'ottica che va oltre gli stereotipi e canoni conosciuti fino a ora.