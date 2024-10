Il tour di Mahmood è un viaggio (anche nella moda): la stylist spiega perché cambia look in ogni data

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Mahmood in Willy Chavarria, Ph. Walter Coppola

Si chiama N.L.D.A. TOUR il ciclo di concerti che porterà Mahmood in tournée nei palasport di tutta Italia. Partito venerdì 18 ottobre da Jesolo, farà una seconda tappa all'Unipol Forum di Milano, per poi toccare venerdì 25 ottobre il Nelson Mandela Forum di Firenze, domenica 27 ottobre il Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 31 ottobre il Palapartenope di Napoli. L'artista con la sua energia e creatività si è ritagliato uno spazio importante nel panorama musicale nazionale e non solo, visto il successo riscosso nei club europei. In questi anni è stato un crescendo: i fan lo hanno visto perfezionarsi sempre di più soprattutto sul fronte delle performance, curatissime in ogni dettaglio. È una vera star del palcoscenico, dove riesce a dare il meglio di sé in un mix studiato ad hoc di coreografie, scenografie e costumi. Per il nuovo tour il tema portante è il viaggio, una sequenza di quadri estetici a volte sognanti a volte più underground, proprio per riflettere le diverse anime dell'artista, i suoi mondi interiori, le molteplici esperienze di cui si è arricchito in questi anni. La stylist Ramona Tabita, intervistata da Fanpage.it, ha spiegato come ha lavorato per rendere i look funzionali al racconto.

Mahmood strega tutti coi look del tour

Lo show è diviso in tre parti: dalle scenografie alle coreografie, dalle luci ai look tutto è studiato per supportare il racconto e portare sul palo una storia. L'avventura comincia nello studio di un dentista: l'anestesia lo fa cadere in un sonno profondo e Mahmood inizia a sognare, immagina un viaggio nella sua testa. La prima parte dello spettacolo e quindi del viaggio è un volo verso l’ignoto, una pista di decollo. "Questa parte dello show rimane fissa – ha spiegato Ramona Tabita – È un custum look Prada, brand che per lui è importante, che fa parte del suo percorso". L'outfit è composto da cappotto, camicia e pantaloni neri, cravatta rossa, in un gioco di contrasto cromatico.

Mahmood in custom Palomo Spain, Ph. Walter Coppola

La seconda fase del viaggio rappresenta il tragitto: è la parte di show più intima e personale, dal tocco onirico. "In ogni data il secondo look cambia e spazia tra brand più di ricerca" ha aggiunto poi Ramona Tabita. Questa scelta riflette l'essenza stessa del viaggio: ogni viaggio è diverso dall'altro, così come ogni data del tour vedrà luoghi, persone e atmosfere diverse. Per questo motivo Mahmood ha scelto di giocare di più con i look, sorprendendo gli spettatori con qualcosa di inedito, ma sempre coerente esteticamente col racconto del live.

Mahmood in custom Prada

La terza e ultima parte dello spettacolo è l’arrivo, il raggiungimento di un luogo che non è solo fisico: è uno stato d’animo. È il punto d'arrivo di una crescita personale e vuole essere proprio l'evoluzione di Mahmood dall'inizio a oggi. In questa parte dello show rientra anche il famosissimo brano Tuta Gold portato a Sanremo. Qui il look resterà fisso per tutte le prossime date: è un custom made di Willy Chavarria con un durag (foulard usato come copricapo) rosso lunghissimo, svolazzante. Nasconde, in realtà, una reference del passato: un capo simile indossato nel videoclip di Rapide del 2020. "Per Willy Chavarria lui ha anche sfilato, è un brand a cui è molto legato" ha specificato la stylist.

Mahmood in Willy Chavarria, Ph. Walter Coppola

Il viaggio di Mahmood nella moda

Gli outfit sono creati per enfatizzare il tema del viaggio. Ramona Tabita ha detto: "Ho cercato di supportare il tour con dei look che creassero dei quadri. Questi look sono da accompagnamento a tutto il suo show, siamo partiti da quello e io ho cercato di valorizzare il tutto creando una cornice". Nelle scelte stilistiche ha dovuto tener conto di diversi aspetti: "Ho dovuto pensare molto ai movimenti, perché lui balla tantissimo. Tanti look che funzionavano in una situazione statica, non potevano funzionare in movimento. E non potevo non pensare ai colori del palco. Nero, rosso, bianco, silver: questa è la palette colori usata".

Mahmood in custom Prada

Oltre a Prada e Willy Chavarria faranno la loro comparsa in scena le creazioni di Luis de Javier, Palomo Spain, T.C., Isabel Marant. A completare i look, invece, ci saranno accessori Swarovski, gioielli Cartier, scarpe Louboutin. "Le scarpe Louboutin sono la chicca, ci stavamo lavorando da mesi, perché la produzione di scarpe ha dei tempi molto lenti. E lui ha delle scarpe custom fatte da zero per lui in vari modelli e vari colori, lavorando sulla vernice tipica delle pump da donna, ma declinata su degli stivaletti, perfetti per ballare" ha raccontato la stylist.

Mahmood in Willy Chavarria, Ph. Walter Coppola

Il lavoro fatto da Ramona Tabita esprime in pieno il concetto del viaggio attraverso i costumi: "È un racconto della sua storia legata alla moda, per questo per me era importante mettere i brand che lo rappresentano (Prada, Willy Chavarria), ma anche brand di ricerca più un pezzo d'archivio di Jean Paul Gaultier". Si tratta di un vero e proprio pezzo di storia della moda: "Fa parte dell'ultima collezione disegnata da Jean Paul Gaultier. Lui ora affida a dei guests la Couture, mentre questo fa parte dell'ultimo show che lui ha fatto, è qualcosa di speciale".