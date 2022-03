Mahmood diventa modello: sfila per Burberry con i pantaloni-corsetto slacciati Burberry ha presentato a Londra la collezione Autunno/Inverno 2022-2023: tra i modelli in passerella c’era anche il vincitore di Sanremo Mahmood, indiscussa icona di stile.

A cura di Beatrice Manca

Da icona di stile a modello il passo è breve: Mahmood, il cantante vincitore di Sanremo 2022 insieme a Blanco, ha calcato la passerella di Burberry durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-2023 presentata fuori calendario a Londra. Dopo aver seguito le sfilate di Milano dalla prima fila, adesso il cantante ha cambiato prospettiva salendo direttamente in passerella. Lo stilista Riccardo Tisci lo ha scelto per suggellare un lungo rapporto di collaborazione che dura da anni: lo stile unico e irriverente del cantante, fatto di pezzi essenziali, dettagli ricercati e studiate trasgressioni, lo ha reso il perfetto volto dello storico marchio inglese.

Perché Mahmood ha sfilato per Burberry

La sfilata fuori calendario di Burberry era divisa in due parti: nelle grandiose sale della Methodist Central Hall di Westminster hanno aperto lo show gli "amici" di Riccardo Tisci. Sportivi, attori, cantanti che il designer di Burberry stima e veste costantemente. Non poteva certo mancare Mahmood, con cui c'è un lungo rapporto di collaborazione: alcuni degli outfit più iconici del cantante sono firmati Burberry. Ricordate il trench rosso fuoco con cui si è trasformato in un demone per il video di Inuyasha? O la gonna a pieghe con cui stupì l'Ariston durante il Festival di Sanremo 2021? Anche durante questa edizione del Festival di Sanremo Mahmood ha sfoggiato un look Burberry per la finale, scelto con l'aiuto della stylist Susanna Ausoni.

Mahmood in passerella per Burberry

La sfilata, perciò, è stata l'evoluzione naturale di un percorso di collaborazione: Mahmood ha sfilato con una maglia a righe viola, blu e gialle e un paio di pantaloni-corsetto con la vita altissima, slacciati. Il tocco di stile? L'orologio sul manico della borsa a tracolla anziché al polso.

Mahmood sulla passerella di Burberry

La sfilata Autunno/Inverno 2022-2023 di Burberry

La seconda parte dello show è stato dedicato alla sfilata vera e propria: le modelle sono salite su tavole apparecchiate, come invitate ribelli a un pranzo di gala. La collezione Autunno/Inverno 2022-2023 giocava su questi due aspetti: la tradizione e il caos, la grande eredità inglese e la sua dissacrazione. Non è un caso che la sfilata si sia svolta proprio di fronte alla sede del Parlamento inglese, con un'orchestra dal vivo. Le modelle indossano abiti da sera destrutturati, trench alleggeriti e abiti che riprendono la palette classica di Burberry: rosso bordeaux, beige, verde scuro e blu.

Torna lo stemma del cavaliere, un antico simbolo della casa di moda che segna una nuova epoca per Burberry, più orientata alla couture. La passerella è una parata di stelle: le immancabili sorelle Gigi e Bella Hadid, Mariacarla Boscono e Irina Shayk. Dalla prima fila, un'altra generazione di top model applaude: Naomi Campbell, Carla Bruni, Kate Moss. Noblesse oblige.