Elodie, Mahmood e Tananai conquistano le sfilate di Milano: gli ospiti vip in prima fila Le sfilate della Milano Fashion Week tornano ad affollarsi di star internazionali: da Rihanna a Chiara Ferragni, da Mahmood ad Tina Kunakey, tutti gli ospiti vip (principesse incluse)

A cura di Beatrice Manca

Elodie allo show Versace, Tananai alla sfilata Etro, Mahmood allo show Prada

Da Sanremo alla Milano Fashion Week, giusto il tempo di un cambio d'abito: da Sangiovanni a Tananai, passando per Emma Marrone, le star delle sfilate milanesi sono i cantanti che abbiamo visto sul palco dell'Ariston. La Rappresentante di Lista era in prima fila allo show di Moschino con look "peluche" mentre Mahmood, vincitore del festival insieme al Blanco, ha assistito alla sfilata di Prada. La Milano Fashion Week è anche un evento di richiamo internazionale: Kim Kardashian è volata a Milano per applaudire la sorella Kendall Jenner, mentre la postar Rihanna è stata la vera diva della sfilata Gucci, dove ha mostrato orgogliosa il pancione insieme al compagno Asap Rocky. Non poteva poi mancare Chiara Ferragni, in prima fila con il marito Fedez alle sfilate. Ecco tutte le star in prima fila alle sfilate milanesi.

I cantanti di Sanremo alle sfilate della Milano Fashion Week

I nuovi volti della Milano Fashion week arrivano dal palco dell'Ariston: Ana Mena era allo show di Emporio Armani, brand che l'ha vestita durante la kermesse sanremese, mentre Sangiovanni è stato fotografato alla sfilata di Diesel con cristalli sulla giacca e occhiali da sole da vero divo. Poteva mancare Mahmood, icona di stile co-vincitore del Festival? Assolutamente no: il cantante era ospite di Prada, dove ha sfoggiato un maxi coat total black con pullover abbinato.

Mahmood alla sfilata Prada

Sempre dalla scuderia Sanremese arriva Tananai: il cantante arrivato ultimo si è riscattato con la simpatia e con il suo stile, diventando un idolo dei social. Alla sfilata di Etro ha conquistato i fotografi con un completo verde lime, indossato con la camicia sbottonata sulla canottiera.

Tananai alla sfilata Etro

Alla sfilata ‘Exquisite Gucci' invece ha fatto il suo ingresso Emma Marrone: la cantante ha scelto la casa di moda fiorentina per la sua svolta di stile di glamour, indossando abiti Gucci anche a Sanremo.

Emma Marrone alla sfilata Gucci

Lily James ed Elodie alla sfilata di Versace

Venerdì 25 febbraio ha sfilato anche Versace: la passerella era una vera e propria parata di stelle, da Lila Moss alle sorelle Gigi e Bella Hadid, tutte con capelli super lisci e make up dark. Il parterre della sfilata non era meno stellare: la vera diva dello show è stata Elodie, che ha sfoggiato un corpetto gioiello con cinturini incrociati, abbinato a pantaloni cargo con i tasconi. I capelli? Ovviamente lisci ed extralong, seguendo le tendenze di passerella!

Elodie alla sfilata Versace

Alla sfilata Versace c'erano anche Tina Kunakey, elegantissima in un look total black, e perfino due royals: lady Eliza ed Amelia Spencer. Le "nipotine" di lady Diana hanno scelto minidress a contrasto per un look coordinato in black&white.

Lily James allo show Versace

Dulcis in fundo: l'attrice Lily James, reduce dal successo della serie Pam&Tommy: forse ispirata dal personaggio che interpreta, Pamela Anderson, ha scelto una minigonna rosa candy abbinata a un top celeste che rivelava l'ombelico, con mules coordinate. Le sfilate proseguiranno fino a lunedì: chissà che non si incontri qualche celebrità passeggiando per Milano…