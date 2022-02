Da Dybala in nero a La Rappresentante di Lista con i look pecora: alle sfilate è gara di stile tra star La Milano Fashion Week è tornata in presenza dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e le star ne hanno approfittato per sfoggiare i loro look più audaci e originali nelle prime file dei front-row. Paulo Dybala in total black, La Rappresentante di lista con la borsa pecora: ecco gli outfit che si sono fatti notare.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2022-23 è entrata nel vivo e sono molte le Maison che hanno sorpreso il pubblico con degli show originali e d'impatto. Le sfilate sono tornate a tenersi in presenza dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e le star ne hanno approfittato per lasciarsi immortalare tra le prime file dei front-row. Maxi pellicce, tacchi a spillo, spacchi vertiginosi: le celebrities si sono sfidate a colpi di stile nel tentativo di attirare tutti i riflettori (e magari di lanciare nuove tendenze). Alcuni degli ospiti più attesi dell'evento fashion? Paulo Dybala e La Rappresentante di Lista.

Dai look total black agli outfit di pelo

Lo show di Moschino ha chiuso la seconda giornata della Milano Fashion Week e ha dato spazio all'eleganza, all'irriverenza e al surrealismo. Gli ospiti nel front-row non sono stati da meno in fatto di stile, anche se alcune scelte fashion possono essere definite decisamente opposte. È il caso, ad esempio, di Paulo Dybala e del duo La Rappresentante di Lista. Il calciatore della Juventus ha preferito non osare troppo sfoggiando un classico total black. Certo, ha abbinato pantaloni e t-shirt a un chiodo di pelle dall'animo rock, ma è chiaro che ha puntato su qualcosa di tradizionale. Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, che all'ultimo Sanremo hanno vestito sempre Moschino, hanno osato con degli outfit coordinati in arancione e nero con maxi cappotto, cappello e bermuda "pelosi". Per completare il tutto hanno scelto le borse iconiche del brand: una mini bag a forma di cuore per Veronica, un peluche-pecora per Dario.

La Rappresentante di Lista alla sfilata Moschino

Le star alle sfilate di Milano

Fin dalla prima giornata della Milano Fashion Week sono state moltissime le star tornate a seguire le sfilate direttamente dalle prime file e tutte si sono sfidate a colpi di stile. Elodie ha assistito allo show di uno dei suoi stilisti preferiti, AndreAdamo, sfoggiando un sensuale look rosso con i cristalli, Sangiovanni da Diesel ha osato con un paio di pantaloni over e scintillanti, Cristina Marino da Alberta Ferretti ha seguito il trend del total outfit di pelle. Come non nominare Kim Kardashian da Prada con i guanti di pelle e gli occhiali da sole da diva? Achille Lauro ha optato per un completo con le piume per lo show di Gucci, mentre Chiara Ferragni ha spaziato tra maxi pellicce colorate e mini monocromatiche. Chi si aggiudica il titolo di più glamour della Settimana della Moda?