Cristina Marino alle sfilate milanesi: il suo total look di pelle è perfetto per la primavera Cristina Marino è una delle star che hanno preso parte alla prima giornata della Milano Fashion Week, ha seguito la sfilata di Alberta Ferretti dalla prima fila del front-row. Cosa ha indossato per un evento tanto glamour? Un total look di pelle che si rivelerà perfetto per i primi giorni di primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è partita la Milano Fashion Week e sono molte le Maison che hanno già presentato le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23. L'evento è tornato a essere completamente in presenza dopo due anni di pandemia e ad approfittarne sono state le star, che non hanno esitato a seguire gli show direttamente dalle prime file del front-row. Se Elodie ha incantato tutti in total red allo show di AndreAdamo, da Alberta Ferretti a spopolare è stata Cristina Marino. Reduce da una vacanza di famiglia alle Maldive, la moglie di Luca Argentero ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per il ritorno alle sfilate.

Cristina Marino segue il trend dei total look di pelle

Uno dei trend che di sicuro saranno super gettonati nei primi giorni della prossima primavera? Quello dei total look di pelle. Se qualche giorno fa Chiara Ferragni aveva rilanciato la moda del denim on denim, nelle ultime ore è stata Cristina Marino a dettare legge in fatto di stile. Ha partecipato alla sfilata di Alberta Ferretti tenutasi ieri sera a Milano durante la prima giornata della Fashion Week e per l'occasione si è vestita tutta di pelle, optando per i toni del tabacco, una nuance che si sposa alla perfezione con le temperature sempre più miti degli ultimi giorni della primavera.

Cristina Marino in Alberta Ferretti

L'outfit di Cristina Marino alle sfilate

Niente abiti da sera, minigonne e maxi spacchi, alle sfilate milanesi Cristina Marino ha puntato tutto sulla moda mannish con un completo di pelle tabacco di Alberta Ferretti. Ha abbinato dei pantaloni a vita alta e leggermente a zampa a una giacca over in tinta, un modello caratterizzato da alcuni maxi tasconi laterali. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali silver col tacco a spillo e una polo a costine con i bottoncini sul petto in verde militare e beige. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati e ha esaltato la bocca con una linea di matita marcata. La moglie di Luca Argentero ha documentato tutto sui social, lasciando intendere che probabilmente continuerà a partecipare alle sfilate anche nei prossimi giorni.