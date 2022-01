Cristina Marino e Luca Argentero alle Maldive: una notte nel resort a 5 stelle costa più di 1000 euro Cristina Marino e Luca Argentero sono in vacanza alle Maldive in un lussuoso resort a 5 stelle, assieme alla figlia Nina Speranza. Il soggiorno per una notte va dai 1000 euro in su.

Al momento della partenza, Cristina Marino non aveva svelato la destinazione del suo viaggio di famiglia. Aveva però documentato l'arrivo in aeroporto con una serie di scatti in cui tanti avevano notato un dettaglio insolito: l'abbinamento ciabatte-calzini! La moglie di Luca Argentero, insomma, aveva scelto di viaggiare comoda, rilanciando così un trend che in passato aveva già fatto simpaticamente discutere. A lanciarlo era stata una che di trend se ne intende particolarmente: Chiara Ferragni, che aveva sfoggiato questo insolito look per una passeggiata in città. Nell'outfit sportivo della modella (leggings e felpa) non poteva mancare un dettaglio chic e griffato: uno zainetto Chanel. Solo una volta atterrati i due hanno svelato il luogo da sogno scelto per la loro vacanza, assieme alla piccola Nina Speranza: si trovano alle Maldive.

Cristina Marino e Luca Argentero alle Maldive

Palme, acque cristalline, spiagge bianche: molti follower della coppia avevano ipotizzato che i due si trovassero alle Maldive. E difatti Luca Argentero, Cristina Marino e la loro primogenita stanno soggiornando in una lussuosa struttura a cinque stelle: il Baglioni Resort. Le cartoline che stanno condividendo sui social fotografano posti spettacolari e paesaggi incantevoli, perfetti per trascorrere qualche giorno in totale relax, immersi nella natura. La modella ha portato con sé i suoi micro bikini preferiti, abbinandoli ai tanto amati accessori griffati. Le ciabattine nere di Saint Laurent che le stiamo vedendo spesso ai piedi costano 595 euro.

Il resort a 5 stelle della coppia Argentero-Marino

La coppia sta soggiornando presso il Baglioni Resort Maldives, una struttura di lusso dotata di ogni comfort situata sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu, nel cuore dell’Oceano Indiano. L'hotel a 5 stelle è perfetto per chi vuole staccare completamente la spina dalla routine cittadina per dedicarsi esclusivamente al relax, godendo di tutte le bellezze del posto e di tutti gli agi messi a disposizione della struttura. Spa per i più pigri, tante esperienze avventurose a disposizione degli amanti del brivido, un Kids Club per far divertire anche i più piccoli: l'offerta è completa, per adulti e bambini.

Il prezzo del soggiorno nel resort dipende innanzitutto dalla sistemazione scelta. Ipotizziamo un soggiorno tra gennaio e febbraio di una settimana (6 notti) per due adulti e un bambino di due anni. Nella villetta sulla spiaggia il costo è di 1125 euro a notte, per un totale di quasi 7000 euro: questo prezzo include soltanto la colazione. Chiaramente sale scegliendo la pezza pensione o quella completa. Il costo sale ulteriormente a 1255 euro a notte per la Water Villa, che a differenza della precedente ha accesso diretto all'Oceano. Nella Grand Beach Villa Pool per quattro persone con piscina privata direttamente sulla spiaggia il prezzo cresce ancora arrivando a 2000 euro a notte.