Cristina Marino al mare con la famiglia: vacanza in micro bikini e accessori di lusso Cristina Marino e Luca Argentero si sono presi una pausa rilassante in una località tropicale, dove la modella sta sfoggiando micro bikini e accessori di lusso.

A cura di Giusy Dente

Mentre in tv Doc-Nelle tue mani fa il pienone di ascolti, Cristina Marino e Luca Argentero si sono trasferiti dalla loro villa di Città della Pieve a una località tropicale, dove si stanno godendo sole e mare. L'attore ex gieffino interpreta il dottor Fanti, il protagonista della fiction Rai ambientata in un ospedale milanese, ma girata in realtà al Policlinico del Campus Universitario Biomedico di Roma. La coppia sta guardando gli episodi da un luogo di vacanza che non hanno rivelato, ma che alcuni follower hanno identificato come le Maldive. Tra spiagge bianche, acque cristalline e palme, sembra che i due si stiano davvero rilassando.

Cristina Marino in vacanza

Cristina Marino e il marito Luca Argentero amano molto i paesaggi tropicali, che per loro hanno anche un significato simbolico molto intimo e personale. La coppia, infatti, si è conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2015: da lì la nascita della primogenita Nina Speranza e poi il matrimonio a Città della Pieve, dove attualmente ancora risiedono. Ecco perché, dal loro non ben precisato luogo di villeggiatura, entrambi stanno condividendo molte foto di palme. "Forse perché sotto una palmetta la mia vita è cambiata, ma a me fanno impazzire" ha spiegato la 31enne in un post. La modella e il resto della famiglia sono partiti circa tre giorni fa e il look di lei ha attirato parecchia attenzione.

Ha indossato delle i sandali chunky di Chanel, ma con i calzini (come aveva fatto prima di lei anche Chiara Ferragni). Un outfit decisamente all'insegna della comodità insomma, completato con un altro accessorio griffato, uno zainetto della stessa Maison non più acquistabile online, ma venduto sui siti di moda di lusso di seconda mano a quasi 4mila euro. La moglie di Luca Argentero ha confermato la sua passione per gli accessori di lusso portando con sé in vacanza delle ciabattine basse di Sain Laurent da spiaggia, nella versione nera: costano 595 euro. I suoi look balneari sono tutti all'insegna del bikini. Ha sfoggiato due modelli micro. Quello nero è di Amazuìn, un brand specializzato in swimwear: è un due pezzi con dettagli cut out, lacci sottili regolabili e slip a vita bassa.