Il primo bikini dell'estate di Clara: in vacanza con le amiche punta sul due pezzi minimal Clara è prontissima per dare il via al suo tour estivo ma prima di farlo si è concessa una vacanza con le amiche. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il primo bikini di stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Clara è la rivelazione dell'anno: a pochi mesi dalla partecipazione a Sanremo con Febbre, ha lanciato quello che sembra essere destinato a diventare il tormentone dell'estate 2025, si chiama Scelte Stupide ed è il duetto che ha realizzato con Fedez. Consapevole del fatto che le prossime settimane saranno decisamente movimentate tra inizio del tour e comparsate sui palcoscenici dei festival, negli ultimi giorni si è concessa una vacanza all'insegna del divertimento e del relax. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il primo bikini dell'anno? Ecco tutti i dettagli del look balneare della cantante.

La vacanza pre-tour di Clara

Al motto di "Summer trip X summer tour – settimana prossima si inizia!", Clara ha rivelato di essere prontissima per dare il via al tour estivo che la vedrà protagonista in giro per l'Italia nei prossimi mesi. Prima di farlo, però, è partita con le amiche, concedendosi qualche momento di relax e di divertimento assoluto (anche se ha preferito tenere la location nascosta). L'avevamo lasciata col cappello di paglia firmato, uno dei must dell'estate, ora la ritroviamo in versione iper femminile tra tubini trasparenti e micro bikini mentre prende la tintarella in barca. Si tratta del suo primo costume dell'anno e, come prevedibile, è riuscito a rivelare tutta l'innata bellezza e sensualità che da sempre la contraddistingue.

Il bikini di Clara

Clara col bikini total black

Dimenticate i colori vitaminici, le stampe jungle e le decorazioni floreali multicolor, il costume da avere assolutamente per l'estate 2025 è quello nero. A dimostrarlo è stata Clara, che per la gita in barca con le amiche ha pensato bene di puntare sullo stile minimal. Ha indossato un due pezzi total black dalla linea semplice, un modello con micro tanga sgambatissimi e reggiseno a triangolo che si allaccia dietro al collo, lasciando così trionfare la sua innata bellezza in modo naturale. Niente filtri, accessori originali o dettagli variopinti, la cantante al mare si è trasformata in una dark lady. Il dettaglio che non è passato inosservato? Per aggiungere un tocco di sensualità ha usato un tubino di tulle trasparente al posto del classico copricostume. Clara non sembra forse essere destinata a diventare la regina di sensualità dell'estate 2025?