Il guardaroba delle vacanze di Elisabetta Gregoraci: la collezione di bikini per l’estate

Elisabetta Gregoraci è fan dei micro bikini colorati: ecco quali ha messo in valigia per le vacanze dell’estate 2025.

Estate da single per Elisabetta Gregoraci, che da qualche mese ha chiuso la relazione con Giulio Fratini (ora legato a Antonella Fiorelisi). La showgirl sta trascorrendo le vacanze con gli amici e col figlio Nathan Falco Briatore.

Sono vacanze come sempre all'insegna del mare, tra nuotate e momenti di svago a bordo yacht. Alcune tappe sono fisse: sono i luoghi del cuore in cui torna sempre, anno dopo anno in primis la sua amata Sardegna.

Non è estate senza la sosta a Porto Cervo! Nelle scorse settimane è stata anche a Capri, Forte dei Marmi, Ibiza, Saint Tropez. Il suo guardaroba per il mare è fatto di micro bikini coloratissimi di tendenza.

Elisabetta Gregoraci fan dei micro bikini

La fantasia che domina la collezione di bikini per l'estate 2025 è quella animalier. Questa è una stampa davvero intramontabile, capace di dare immediatamente un tocco grintoso e deciso al look.

Sono disegni che, sia nelle versioni tradizionali che in quelle più originali (magari stravolte nei colori), riscuotono sempre enorme successo. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha scelto entrambe le versioni. C'è il due pezzi con la stampa "muccata", con le chiazze marroni su bianco.

Ma ci sono anche quelli con fantasia zebrata rivisitata: al posto del classico black&white delle combinazioni di colore più accattivanti. Quello di Bikinilovers nei toni del blu costa 89 euro.

Dello stesso brand è anche il modello romantico monocolore, ma impreziosito con margheritine sul reggiseno, per un tocco più delicato, quasi primaverile. Ma da vera fashion addicted, alla showgirl non è passato inosservato anche il ritorno della stampa bandana.

È un tuffo indietro negli anni 90, una fantasia iconica che ha dettato moda in quel periodo e che a quanto pare, lo farà anche questa estate, quindi non poteva mancare nella valigia della showgirl.