stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il guardaroba delle vacanze di Elisabetta Gregoraci: la collezione di bikini per l’estate

Elisabetta Gregoraci è fan dei micro bikini colorati: ecco quali ha messo in valigia per le vacanze dell’estate 2025.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Estate da single per Elisabetta Gregoraci, che da qualche mese ha chiuso la relazione con Giulio Fratini (ora legato a Antonella Fiorelisi). La showgirl sta trascorrendo le vacanze con gli amici e col figlio Nathan Falco Briatore.

Immagine

Sono vacanze come sempre all'insegna del mare, tra nuotate e momenti di svago a bordo yacht. Alcune tappe sono fisse: sono i luoghi del cuore in cui torna sempre, anno dopo anno in primis la sua amata Sardegna.

Immagine

Non è estate senza la sosta a Porto Cervo! Nelle scorse settimane è stata anche a Capri, Forte dei Marmi, Ibiza, Saint Tropez. Il suo guardaroba per il mare è fatto di micro bikini coloratissimi di tendenza.

Leggi anche
Elisabetta Gregoraci in vacanza col figlio: quanto costa il costume di Nathan Falco Briatore
Elisabetta Gregoraci in Bikinilovers
Elisabetta Gregoraci in Bikinilovers

Elisabetta Gregoraci fan dei micro bikini

La fantasia che domina la collezione di bikini per l'estate 2025 è quella animalier. Questa è una stampa davvero intramontabile, capace di dare immediatamente un tocco grintoso e deciso al look.

Elisabetta Gregoraci in Bikinilovers
Elisabetta Gregoraci in Bikinilovers

Sono disegni che, sia nelle versioni tradizionali che in quelle più originali (magari stravolte nei colori), riscuotono sempre enorme successo. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha scelto entrambe le versioni. C'è il due pezzi con la stampa "muccata", con le chiazze marroni su bianco.

Immagine

Ma ci sono anche quelli con fantasia zebrata rivisitata: al posto del classico black&white delle combinazioni di colore più accattivanti. Quello di Bikinilovers nei toni del blu costa 89 euro.

Immagine

Dello stesso brand è anche il modello romantico monocolore, ma impreziosito con margheritine sul reggiseno, per un tocco più delicato, quasi primaverile. Ma da vera fashion addicted, alla showgirl non è passato inosservato anche il ritorno della stampa bandana.

Immagine

È un tuffo indietro negli anni 90, una fantasia iconica che ha dettato moda in quel periodo e che a quanto pare, lo farà anche questa estate, quindi non poteva mancare nella valigia della showgirl.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Film
e serie tv
Ne Il Diavolo Veste Prada 2 c'è un abito di metallo e una borsa con catena del WC
Dove si trova il castello di Mercoledì Addams: le location della seconda stagione
Dove si trova il castello di Mercoledì Addams: le location della seconda stagione
Meryl Streep diva in rosso sul set, i tacchi giocano un brutto scherzo e cade
Meryl Streep diva in rosso sul set, i tacchi giocano un brutto scherzo e cade
Quanto costano le scarpe "con le ali" di Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2
Quanto costano le scarpe "con le ali" di Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2
Miranda è tornata, con la borraccia di cristalli che Anna Wintour non indosserebbe mai
Miranda è tornata, con la borraccia di cristalli che Anna Wintour non indosserebbe mai
Il Diavolo Veste Prada 2, cosa ci dicono i primi look: addio maglione ceruleo, ora Andy è la virago della moda
Il Diavolo Veste Prada 2, cosa ci dicono i primi look: addio maglione ceruleo, ora Andy è la virago della moda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views