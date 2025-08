Elisabetta Gregoraci in vacanza col figlio: quanto costa il costume di Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci è da qualche giorno a Porto Cervo. La showgirl è affezionatissima a questo posto, che infatti è la destinazione che non manca mai quando si tratta di programmare le vacanze estive. Stavolta sarà un'estate diversa: è infatti tornata single e si sta godendo il mare della Sardegna con le amiche e con il figlio.

Madre e figlio sullo yacht in costume

Messi momentaneamente da parte gli impegni professionali, Elisabetta Gregoraci ora si può godere le vacanze estive. La showgirl è stata al timone di Audiscion, il comic show andato in onda su Rai 2 e nell'attesa di tornare al lavoro, attualmente si sta dedicando solo a un po' di sano relax. Prima Capri, poi Saint Tropez: ora è invece nella sua amatissima Porto Cervo. Le vacanze qui sono sempre una certezza, anno dopo anno.

È una delle località più esclusive della Sardegna e qui c'è anche il Billionaire, la discoteca di Flavio Briatore, simbolo della movida in Sardegna. Nonostante i due non siano più marito e moglie da anni, hanno mantenuto ottimi rapporti e spesso trascorrono del tempo insieme, anche con loro figlio Nathan Falco Briatore. Il quindicenne è spesso presente sui social della mamma, che ama condividere le foto del figlio, di cui è particolarmente orgogliosa.

C'è anche nei recenti scatti realizzati a bordo di uno yacht nelle acque turchesi e limpide dell'isola. La showgirl, grande fan dei micro bikini, nelle foto col figlio indossa due modelli differenti. Il modello in velluto arancione con reggiseno e tanga decorati con margheritine è di Bikinilovers e costa 89 euro.

Dello stesso marchio anche il due pezzi con motivo animalier, un must have intramontabile da mettere in valigia d'estate: è una fantasia che non passa mai di moda, declinata in questo caso in versione colorata e non nelle nuances tradizionali. Costa anche questo 89 euro come il precedente. Costume con stampa all over orologi-luna per Nathan Falco Briatore, invece. I suoi shorts costano 119 euro. Dopo Porto Cervo quale sarà la prossima tappa delle vacanze madre-figlio?