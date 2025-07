È tempo di viaggi e vacanze: quali sono le mete scelte dalle celebrities

Molte celebrities hanno ufficialmente dato il via all'estate preparando la valigia e partendo. C'è chi ha scelto il mare e chi una città, chi ha scelto una fuga di coppia e chi invece ha scelto di trascorrere qualche giorno in famiglia, qualcuno ha preferito l'Italia e qualcuno l'estero: insomma, tante variabili, ma con un denominatore comune. Tutti, che si tratti di viaggi di lavoro o di piacere, stanno condividendo con fan e follower le istantanee delle loro vacanze.

Diletta Leotta vola a New York

Il luglio di Diletta Leotta è a stelle e strisce. La conduttrice, infatti, è volata in una città che conosce bene, dove è già stata in diverse occasioni. Proprio a inizio anno l'avevamo vista a New York, dove è tornata anche stavolta. Il viaggio ha una motivazione professionale. È andata lì per la presentazione del FIFA Club World Cup 2025, in quanto volto ufficiale di DAZN: ha partecipato agli eventi ufficiali legati al torneo, per poi concedersi anche una passeggiata in Times Square. Tenuta sportiva per il tempo libero e outfit decisamente più glamour per gli eventi: nelle foto indossa un mini abito silver scintillante, interamente fatto di maxi paillettes che riflettono la luce, con bretelline sottili, maxi scollatura e schiena parzialmente nuda.

Diletta Leotta

La vacanza in famiglia di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ama i viaggi di famiglia, occasioni preziose per trascorrere del tempo insieme alle persone care e creare ricordi tutti da custodire. La conduttrice è in Grecia, è volata alla volta di Mykonos. Non c'è traccia del presunto nuovo compagno: pare che nella sua vita sentimentale sia entrato Nino Tronchetti Provera. Ci sono, invece, le sue figlie: Aurora Ramazzotti col compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, ma anche Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. È una famiglia allargata dove regna tanto amore e dove la conduttrice potrà dedicarsi in particolare al piccolo di casa. Cesare è nato due anni fa e lei ne è innamorata: si trova perfettamente a proprio agio nel ruolo di nonna. Proprio al bimbo, infatti, ha dedicato delle tenere parole: "Nei tuoi occhi rivedo un lungo pezzo di strada fatta e tanta da scoprire, da conquistare insieme a te" ha scritto nel post su Instagram. Nella foto è col piccolo, guardano entrambi in direzione del mare e lei indossa un bikini color sabbia.

Michelle Hunziker

Elettra Lamborghini in Croazia col marito

Elettra Lamborghini ha una grande passione per i viaggi: ha girato il mondo! Il suo compagno di avventure preferito è certamente il marito Afrojack, che spesso accompagna anche in tour, visto che si esibisce da un Paese all'altro. Ogni occasione è buona, insomma, per fare la valigia e partire. Attualmente si trovano in Croazia, dove hanno fatto tappa proprio per via degli impegni del dj, che nelle prossime settimane suonerà anche in Spagna, Italia, Grecia, Germania, Amsterdam e così via. Da fan dei microbikini, stavolta la cantante ha stupito i follower con un costume intramontabile: un costume intero nero, il modello che non passa mai di moda.

Elettra Lamborghini

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta innamorati in Turchia

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, cominciata all'insegna del gossip sfrenato. lei era reduce dalla relazione con. Matteo Berrettini, lui aveva appena chiuso la lunga storia con Giulia De Lellis. I due fanno ormai coppia fissa da tempo e sono innamorati, inseparabili. C'è stata anche la presentazione ufficiale nelle rispettive famiglie: insomma i due fanno sul serio. Attualmente sono in vacanza in Turchia e hanno aggiornato i fan con delle foto di coppia in cui vestono coordinato: abito lungo per la ex velina, uno sloip dress con maxi spacco. È un outfit da dea, con tanto di coroncina poggiata sul capo e maxi bracciale. Ha completato il look con un paio di ballerine e pois firmate Casadei. Look candido anche per Beretta, un completo candido in lino. Il total white è perfetto per l'estate e anche loro ne sono fan.