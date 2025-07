Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis a cena insieme tra sandali-morso e look total white

Le star non riescono proprio a fermarsi durante l'estate, anzi, approfittano di ogni momento di pausa lavorativa per concedersi una vacanza più o meno esotica. Elisabetta Canalis, ad esempio, è una delle più attive. Lasciata Los Angeles, la città in cui vive con la figlia Skyler Eva, è tornata in Italia, per la precisione in Sardegna, la sua terra natale. Ieri, poi, è partita alla volta di Milano, città che da sempre è stata il "centro dei suoi affari" e in cui ha conservato moltissimi amici. Non sorprende, dunque, che ne abbia approfittato per incontrare Diletta Leotta. Le due condividono da diversi anni un legame speciale, dunque non hanno esitato a scattarsi una foto fianco a fianco durante una esclusiva cena fuori casa. Cosa hanno indossato per la "reunion"?

Il look bianco di Elisabetta Canalis

Al motto di "Amore mio", Elisabetta Canalis sui social ha postato una foto con Diletta Leotta, l'amica e collega che lo scorso anno l'aveva invitata anche al matrimonio con Loris Karius. Le due hanno approfittato della serata di coppia per dare il meglio di loro in fatto di stile.

Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis

L'ex velina, da sempre icona fashion iper sensuale, ha puntato su un look total white che ha messo in risalto l'impeccabile abbronzatura ottenuta grazie alla vacanza in Sardegna. Ha optato per un top incrociato sul seno, con lo scollo a V, le spalline imbottite e un drappeggio intorno al punto vista che ha segnato la silhouette.

Diletta Leotta in GCDS

Quanto vale il look griffato di Diletta Leotta

La conduttrice di Dazn, dopo aver "rubato" l'abito di ispirazione giapponese all'amica Elodie, questa volta ha osato con l'originalità e con gli omaggi alla cultura pop. Si è affidata al brand GCDS, sfoggiando un mini abito aderente e con le spalline sottili decorato all-over con la stampa Polly Pocket, le iconiche bamboline tascabili degli anni '90. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison il tubino viene venduto a 190 euro.

Il mini dress Polly Pocket di GCDS

Per completare il tutto Diletta ha scelto le scarpe cult del marchio, i Morso heels, ovvero i sandali col tacco a forma di morso, declinati in una versione infradito in lilla (prezzo 900 euro). Insomma, Diletta ed Elisabetta non solo hanno incantato i fan con la loro bellezza, hanno anche dato l'ennesima prova di essere icone di stile moderne e sensuali.