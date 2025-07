Diletta Leotta “ruba” il look a Elodie: al Fifa Club World Cup con l’abito kimono da oltre mille euro

Ieri sera Diletta Leotta ha seguito la finale della Coppa del mondo per club Fifa e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. In quanti hanno notato che il suo abito kimono era lo stesso dell’amica Elodie?

Ieri sera a New York è andata in scena la finale del Fifa Club World Cup, la Coppa del mondo per club Fifa che ha visto trionfare il Chelsea contro il PSG (Paris Saint Germain). A seguire il match per Dazn direttamente da bordo campo non poteva che essere Diletta Leotta, volata in America con un giorno di anticipo. Da sempre un'indiscussa icona fashion, anche questa volta la conduttrice è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, anche se in molti hanno notato un dettaglio insolito. Complice forse il fatto che aveva appena portato a termine una vacanza rilassante con Elodie, ha pensato bene di "rubarle" l'abito, sfoggiando un modello che proprio la cantante aveva indossato in passato durante un'apparizione televisiva.

Il look di Diletta Leotta alla Coppa del mondo per club

Per seguire la finale della Coppa del mondo per club di Fifa Diletta Leotta ha detto no ai soliti look monocromatici e ai dettagli gioiello, ha preferito un outfit di ispirazione giapponese che di sicuro riuscirà a fare tendenza durante le vacanze estive.

Diletta Leotta in Roberto Cavalli

Si tratta di un mini dress firmato Roberto Cavalli, un modello in stile geisha dalla silhouette fasciante, con il colletto coreano, le maniche corte e un drappeggio sul lato del fianco, la sua particolarità? È a fondo celeste ma è decorato all-over con stampa oriental ispirata alla maestosità del mondo naturale e naturale. Sul sito ufficiale della Maison viene attualmente venduto a 1.295 euro.

Abito di Roberto Cavalli

Diletta Leotta ed Elodie come geishe

Dove avevamo già visto l'abitino in stile giapponese di Diletta Leotta? Ad Amici di Maria De Filippi, talent a cui Elodie ha partecipato come ospite speciale lo scorso febbraio dopo la sua ultima esperienza sanremese.

Elodie in Roberto Cavalli ad Amici

In quell'occasione la cantante si trasformò in una geisha, incantando tutti con la sua innata sensualità. La conduttrice di Dazn ha rispolverato lo stesso look, lanciando il trend "orientale" per l'estate.

Diletta Leotta con l’abito kimono

Come ha completato l'outfit? Con un paio di sandali alla schiava col tacco a spillo e con una piega sciolta e ondulata. In quante prenderanno ispirazione dalle due migliori amiche durante le prossime vacanze?