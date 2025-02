video suggerito

Elodie ad Amici dopo Sanremo: ritorno nella scuola con l'abitino floreale in stile geisha Elodie è tornata dove tutto è iniziato: nella scuola di Amici che l'ha fatta conoscere e amare dal pubblico.

A cura di Giusy Dente

Archiviata anche questa esperienza sanremese, Elodie è ora pronta per nuove avventure, musicali e non solo. È infatti in uscita un altro film che la vede protagonista: dopo il successo riscosso in Ti mangio il cuore è ora la volta di Gioco pericoloso. Ci sono poi i concerti a Milano, Londra e Napoli in vista, per cui si sta già preparando. Ma ha trovato il tempo di tornare "a casa", dove tutto è iniziato: nella scuola di Amici.

Il look di Elodie

Elodie si è fatta conoscere per la prima volta dal grande pubblico nella scuola di Amici, dove è apparso subito chiaro il suo grande talento, quella grinta e quella tenacia che ancora oggi la contraddistinguono. Correva l'anno 2016: da lì in poi è stato un crescendo e oggi la cantante è uno dei nomi di spicco del nostro panorama musicale, con all'attivo tanti successi. L'ultima soddisfazione se l'è presa al Festival di Sanremo, dove è tornata in gara col brano Dimenticarsi alle 7.

Si è classificata 12esima e ha portato sul palco dell'Ariston un look più bello dell'altro. Si è esibita, serata dopo serata, in versione diva, con una serie di abiti ispirati alla Vecchia Hollywood. Per tornare nello studio di Amici ha scelto qualcosa di decisamente più minimal e casual, perfetto per il pomeriggio in tv. Look colorato e in stampa floreale per la cantante, un minidress in seta con base celeste, a mezze maniche e col colletto alto alla coreana, più stretto in vita.

Aveva scelto questo stile da geisha anche l'anno scorso, quando si era esibita per RTL Power Hits indossando una versione simile dell'abitino, ma in giallo e con la stessa stampa. Era una creazione vintage della collezione Cavalli Primavera/Estate 2003, che era tutta d'ispirazione asiatica. Il kimono iconico che indossa la geisha presenta proprio questo caratteristico motivo di fiori, uccelli e foglie, una decorazione che solitamente viene fatta a mano su seta. Con la sua voce e la sua interpretazione Elodie ad Amici ha incantato tutti, confermandosi un'artista di talento amatissima.