Elodie torna sul palco con l’abito kimono: è lei la regina fashion dell’RTL Power Hits Estate 2024

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2024 con Black Nirvana, il suo tormentone che ormai da mesi domina le classifiche italiane. Non poteva mancare, dunque, al Power Hits Estate 2024, l'evento organizzato da RTL 102.5 all'Arena di Verona che ogni anno incorona la canzone simbolo della bella stagione. Certo, a trionfare sono stati Annalisa e Tananai con Storie Brevi ma Elodie è riuscita a distinguersi per bellezza e stile, tanto che potrebbe essere tranquillamente incoronata la regina fashion dell'estate. Avendo trascorso le ultime settimane tra micro bikini e look acqua e sapone in vacanza con Andrea Iannone, era da tempo che non si esibiva live ma il gran ritorno è stato all'insegna del glamour: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

L'abito vintage indossato da Elodie a fine estate

Per il gran ritorno sul palco dopo le vacanze Elodie è riuscita a sorprendere tutti con un look originale, colorato e sbarazzino (curato dall'ormai fidata stylist Alba Melendo). Niente più tubini fascianti, abiti a rete o capi dall'effetto vedo-non vedo, ha preferito un mini dress a effetto kimono, un modello a fondo giallo ma decorato all-over con delle stampe tradizionali multicolor. Ha il bustier col colletto alto, un cut-out sulle spalle e delle stringhe da corsetto sulla schiena, mentre la gonna è corta e svolazzante, chi lo ha firmato? La Maison Roberto Cavalli, si tratta infatti di un vestito vintage della collezione P/E 2003 ready to wear.

Elodie in Roberto Cavalli vintage

Elodie con i maxi stivali stringati

Per un evento tanto importante come il concerto di fine estate all'Arena di Verona Elodie non poteva rinunciare a un tocco iper sensuale. Ha abbinato l'abito kimono a un paio di maxi stivali Le Silla, per la precisione il modello Colette in pelle rossa, la cui particolarità sta nelle stringhe sul davanti (prezzo 1.169 euro).

Elodie con stivali Le Silla

Per quanto riguarda l'acconciatura, invece, la cantante ha sfoggiato dei capelli extra long portati sciolti e ondulati (con ogni probabilità ha usato delle extension), mentre in fatto di make-up ha puntato su dei toni estremamente naturali. Insomma, Elodie non ha deluso le aspettative dei fan e continua a essere un'indiscussa regina fashion.