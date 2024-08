video suggerito

Elodie in vacanza in Sicilia: il costume da avere in estate è il bikini in velluto azzurro polvere Elodie festeggia il disco di platino del suo singolo “Black Nirvana” mentre è in vacanza in Sicilia: per una gita in barca sfoggia un bikini in velluto super chic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Per Elodie l'estate non è ancora finita. A poche settimane dall'annuncio della sua partecipazione al The Cal,il Calendario Pirelli 2025, la cantante è in vacanza con il fidanzato Andrea Iannone. I due hanno trascorso qualche giorno in Algarve, in Portogallo e poi c'è stato anche spazio per un tuffo nelle acque della Sicilia, tra Favignana e Marettimo, come si vede dagli scatti postati su Instagram da Elodie. L'artista ha dovuto prendere posizione riguardo la sua decisione di posare nuda per il calendario più celebre al mondo, dopo qualche polemica di troppo: una scelta anche politica, per ribadire ancora una volta che ogni donna decide per il proprio corpo in maniera libera e autonoma. In questa estate ricca di impegni, c'è stato spazio per il cinema, visto che è tornata sul set per girare il nuovo film di Mario Martone, e anche per la musica, con il suo singolo Black Nirvana che ha conquistato il disco di platino.

Il bikini di Elodie per la vacanza in barca

Addio make up e capelli mossi dal vento. Sono questi gli unici ingredienti beauty dell'estate di Elodie, che si gode le meraviglie di Marettimo, postandole su Instagram per celebrare il disco di platino di Black Nirvana. Nelle foto condivise sui social, Elodie sfoggia un bikini super chic. Si tratta di un semplice modello con reggiseno a triangolo e slip brasiliani con effetto velluto. Una tendenza che da anni ha conquistato le star, da Chanel Totti a Federica Nargi.

Elodie sceglie un bikini azzurro polvere davvero elegante firmato Bikini Lovers, brand di costumi italiano. La cantante sfoggia il modello Bella in vendita sull'e-commerce del marchio a 87 euro. Il colore è perfetto per una giornata di mare di fine estate che esalta l'abbronzatura e sembra essere en pendant con l'azzurro del mare.

