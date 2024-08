video suggerito

Il nudo integrale e fiero di Elodie: la cantante è una dea nell’anteprima del Calendario Pirelli Tra le star video anteprima del Calendario Pirelli 2025 “Refresh and reveal” c’è anche Elodie: l’attrice e cantante italiana posa nuda sulla spiaggia di Miami, tra sensualità e orgoglio femminista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

258 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie | Foto Pirelli.com

È passato meno di un mese dall'annuncio della partecipazione di Elodie al Calendario Pirelli 2025 dal tema "Refresh and reveal". Il calendario più celebre al mondo, The Cal, che ogni anno coinvolge i migliori fotografi al mondo, ha visto la partecipazione negli anni di star del calibro di Naomi Campbell, Bella Hadid e Ashley Graham. In queste settimane, però, non sono mancate le polemiche intorno alla scelta di Elodie di essere fotografata nuda. La cantante ha orgogliosamente rivendicato la sua scelta, difendendo il diritto a mostrare il suo corpo, nonostante le critiche di alcune colleghe. La giornalista Paola Ferrari, infatti, ha criticato le posizioni femministe di Elodie dopo la sua scelta di posare nuda per il calendario. Nel frattempo è stata pubblicata un'anteprima del Calendario, che sarà presentato a novembre a Londra. Ecco chi sono le altre star oltre a Elodie.

Elodie nel video anteprima del Calendario Pirelli

Fiera e statuaria. Così potremmo definire Elodie, star del Calendario Pirelli 2025, nel video anteprima pubblicato sui social media. Nel video del backstage il fotografo, Ethan James Green, racconta l'idea dietro il tema Refresh and reveal mentre scorrono le immagini del dietro le quinte del calendario più famoso di sempre. Anche Green, infatti, ha preso parte allo shooting: per la prima volta un fotografo ha inserito alcuni suoi nudi personali, "ero l'unica persona a cui potevo dire di stare completamente nudo", ha dichiarato. Nei vari frame del video è possibile intravedere il nudo integrale di Elodie, che posa sulla spiaggia del Virginia Key Beach Park di Miami con i capelli mossi dal vento, mettendo in luce il suo carisma e la sua sensualità. Oltre agli scatti realizzati all'aria aperta, Elodie e le altre star hanno posato anche sul set, coordinati anche dal resto della troupe.

Elodie in un frame del Calendario Pirelli

Chi sono le altre nel star del Calendario Pirelli 2025

Elodie, unica italiana presente nell'edizione 2025 del Calendario, ha potuto prendere parte a questa esperienza insieme ad altre star internazionali. Tra loro troviamo l'attrice e modella Hunter Schafer, protagonista di Euphoria, la conduttrice televisiva e attrice Padma Lakshmi, l'attrice britannica Jodie Turner-Smith e gli attori Vincent Cassel e John Boyega. Nel cast troviamo anche la star di Bridgerton Simone Ashley, l'attrice sudcoreana, protagonista di Squid Game Hoyeon e la modella Jenny Shimizu. Fanno parte del cast anche due collaboratrici del fotografo, l'artista Martine Gutierrez e l'illustratrice Connie Fleming.

Leggi anche Mahmood è nudo: i jeans con i glutei e la nuova estetica Body Show del corpo esibito e disegnato