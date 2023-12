Naomi Campbell è la diva del Calendario Pirelli 2024: “ferma il tempo” in tacchi e minidress È tornato il Calendario Pirelli, che in questa edizione 2024 celebra il suo 50esimo anniversario. A realizzare gli scatti è stato il fotografo africano Prince Gyasi, che tra le sue muse ha voluto la diva “Timeless” Naomi Campbell.

Il Calendario Pirelli festeggia i suoi primi 50 anni nel 2024 ed è per questo che ha voluto lanciare un progetto speciale capace di unire cultura europea e cultura africana: ha affidato le foto di questa edizione speciale a Prince Gyasi, il primo artista africano chiamato a realizzare i 12 scatti destinati a diventare iconici (prima di lui c'erano stati grandi maestri della fotografia come Annie Leibovitz, Helmut Newton, Karl Lagerfeld, Paolo Roversi). The Cal 2024 vanta un cast tutto black che, al di là di Londra, ha posato anche in alcune location in Ghana. Tra i protagonisti del progetto non poteva mancare Naomi Campbell, la Venere Nera della moda che ha ispirato il titolo Timeless dell'opera grazie alla sua capacità di non sentire affatto il peso del tempo che passa.

re Otumfuo Osei Tutu II

The Call 2024 celebra la cultura africana

Angela Bassett (protagonista del film Tina sulla vita di Tina Turner), la scrittrice Margot Lee Shetterly, la poetessa Amanda Gorman , il musicista Jeymes Samuel, l’attore Idris Elba, l’artista Amoako Boafo, l’ex calciatore Marcel Desailly, il re Otumfuo Osei Tutu II, Young Prince, Naomi Campbell e il fotografo Prince Gyasi: questi sono i protagonisti di The Call 2024.

Angela Bassett

L'atteso Calendario Pirelli nel suo 50esimo anniversario ha voluto parlare alle nuove generazioni, con la speranza che nel loro futuro non si faccia più distinzione in base al sesso o al colore della pelle ma che si giudichino le persone solo per la loro qualità. Il fotografo 28enne ha celebrato sia le radici tradizionali del Ghana che le star che lo hanno ispirato fin da bambino: tra colori accesi e forti contrasti visivi, ha trasformato i modelli in veri e propri supereroi senza tempo capaci di sfidare le convenzioni della società.

Amanda Gorman e Margot Lee Shetterly

La bellezza "Timeless" di Naomi Campbell

Le foto del Calendario Pirelli più attese non potevano che essere quelle di Naomi Campbell, amica di lunga data di Prince Gyasi, nonché icona di bellezza senza tempo che è diventata fonte di ispirazione per il titolo dell'edizione 2024, Timeless.

Naomi Campbell nel backstage

La Venere Nera ha posato in total black con tacchi a spillo e un sinuoso minidress con maniche a sbuffo, strascico scollatura maxi.

Naomi Campbell per The Call 2024

Ha un corpo marmoreo esaltato dai capelli lunghissimi che le cadono sul décolleté e, sullo sfondo di un orologio che si scioglie in stile Dalì, tiene le lancette tra le mani, come se avesse scoperto il segreto per fermare il tempo. Prince Gyasi ha così celebrato il talento immortale della top, una donna che non conosce i segni del tempo né dal punto di vista estetico che da quello professionale.