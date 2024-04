video suggerito

Mahmood a Londra è punk con dito "metallico" e maxi piumino: chi firma i look del nuovo tour Mahmood ha infiammato Londra ieri sera: sul palco ha incantato tutti non solo col suo talento ma anche con un insolito look punk. Ecco chi sta firmando l'armadio del cantante per il tour europeo.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood ha dato il via al suo nuovo tour europeo da pochi giorni ma, nonostante ciò, ha già ottenuto innumerevoli riscontri positivi. Reduce dal successo di Sanremo con la hit Tuta Gold, ora è tornato a esibirsi live, mettendo in mostra il talento e la grinta che da sempre lo contraddistinguono. Il primo concerto della tournée che lo vedrà protagonista fino a ottobre si è tenuto a Lussemburgo poco prima dell'inizio dello scorso weekend, mentre ieri sera è stato il turno di Londra. Accolto da un vero e proprio bagno di folla al Kentish Town Forum, una volta apparso sul palco ha incantato tutti con un look che ha mixato glamour e punk: ecco chi sta firmando il suo armadio.

Il look oversize di Mahmood a Londra

Lo avevamo lasciato con un bomber bicolor in pieno stile anni '90, oggi ritroviamo Mahmood in una nuova versione fashion ma un tantino più punk. Sarà perché l'atmosfera londinese lo ha influenzato o perché semplicemente intendeva dare l'ennesima prova di essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze, ma la cosa certa è che si è distinto con il suo animo glamour. Sul palco del Kentish Town Forum ha sfoggiato un nuovo completo oversize con jeans neri a vita bassa e piumino maxi, un modello blu cobalto lungo fino ai piedi che ha tenuto sbottonato, abbinato a una t-shirt crop e aderente decorata con la scritta Amor e a un originale anello metallico che gli ha coperto completamente il dito medio. Non sono mancate le scarpe dall'animo punk: un paio di maxi anfibi con la suola a carrarmato e punta di metallo.

Mahmood in Vetements

Chi è la stylist di Mahmood

Non è una novità che Mahmood sia un'indiscussa icona di stile dal fascino internazionale e a ogni apparizione pubblica ne dà solo l'ennesima conferma. Per il tour europeo non ha deluso le aspettative dei fan, anzi, sembra aver curato il suo armadio da palcoscenico nei minimi dettagli per essere glamour ma allo stesso tempo sorprendente. A seguirlo in questa avventura è Lisa Jarvis, stylist che ha curato anche i suoi look sanremesi e che ora per i concerti ha scelto per lui dei completi firmati Vetements (collezione S/S 2023-24). Silhouette davvero oversize ma tenendo i muscoli in vista, accessori di tendenza e qualche tocco di originalità: il guardaroba di Mahmood per il tour è sofisticato e sopra le righe e rispecchia alla perfezione la sua personalità.

