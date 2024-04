video suggerito

Mahmood col bomber bicolor anni ’90: il look oversize per la prima tappa del tour europeo Mahmood ha dato il via al nuovo tour europeo e lo ha fatto con un look in pieno stile anni ’90. Ha puntato sulle silhouette oversize, osando con un originale bomber bicolor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood ha dato ufficialmente il via a una nuova avventura della sua vita professionale: il tour europeo che lo vedrà esibirsi da Parigi a Berlino, fino ad arrivare a Milano e a Palermo. Reduce dal successo sanremese di Tuta Gold, la hit che su Spotify ha spopolato a livello internazionale, ora è tornato a esibirsi live. La prima data è stata quella al Rockhal di Lussemburgo, in occasione della quale ha dato il meglio di lui in fatto di stile. Abbandonati i gilet neri "ripieni di zucchero" e le tute scintillanti, ora si è ispirato ai look degli anni '90: ecco chi ha firmato il suo completo oversize nero arricchito da un maxi bomber bicolor.

Il look oversize di Mahmood

Ieri sera Mahmood ha infiammato il palcoscenico del Rockhal, Lussemburgo, dando il via "col botto" al nuovo tour europeo. Non è la prima volta che porta la sua musica nel continente, lo aveva già fatto diversi anni fa, ma è chiaro che si tratta sempre di un'esperienza super emozionante. Affidatosi ancora alla stylist Lisa Jarvis (che lo aveva già seguito a Sanremo 2024), ha sfoggiato un look total black firmato Vetements. Ha abbinato una canotta aderentissima con lo scollo leggermente all'americana che ha messo in risalto i muscoli a un paio di jeans in tinta, un modello così oversize da dare l'idea di essere una gonna al primo sguardo.

Mahmood in Vetements

Il ritorno dei bomber anni '90

A fare la differenza nel look del cantante è stato il bomber bicolor dalla silhouette over (sempre firmato Vetements): all'esterno è nero, all'interno è arancione acceso ed è ispirato ai modelli che andavano di moda negli anni '90.

Bomber Vetements

Nonostante la sala fosse buia, Mahmood non ha rinunciato agli occhiali da divo, per la precisione un modello ovale di Gentle Monster, mentre all'orecchio ha sfoggiato un mini cerchio con croce pendente di Emanuele Bicocchi. Capelli ricci, coreografie adrenaliniche e talento da vendere: Mahmood ha dato l'ennesima prova di avere tutte le carte in regola per conquistare i palcoscenici internazionali.