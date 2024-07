video suggerito

Michelle Hunziker è hippie con gonna a balze e occhiali rosa: “Gli anni ’90 si sono impossessati di me” Michelle Hunziker ha raggiunto il successo negli anni ’90 e non sorprende che ricordi quel periodo con particolare affetto. Nelle ultime ore ha sfoggiato un look a tema dall’animo hippie-chic: ecco il risultato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si è presa una temporanea pausa dalle vacanze estive: dopo essersi goduta il mare cristallino della Sardegna tra micro bikini e camicie over usate come copricostume, ora è volata a Pisa per un impegno lavorativo importante. Per tre serate è al timone de Il Teatro del Silenzio, l'evento organizzato da Andrea Bocelli per festeggiare il trentennale di carriera, e sul palco riesce a incantare tutti con la sua eleganza. Nell'attesa che arrivi il momento di tornare sotto i riflettori, però, la conduttrice approfitta del tempo libero per sfoggiare dei look estivi all'insegna del glamour. L'ultimo arrivato? È hippie-chic in pieno stile anni '90.

Lo stile anni '90 di Michelle Hunziker

In quanti ricordano gli esordi di Michelle Hunziker nella tv italiana? Erano gli anni '90 e in pochissimo tempo riuscì a conquistare tutti con la sua simpatia e con la sua bellezza, diventando uno dei volti più amati e richiesti del piccolo schermo. Non sorprende, dunque, che ricordi con particolare affetto quel periodo storico, tanto da prendere ispirazione proprio da lì anche in fatto di look. Lo ha fatto di recente, documentando l'originale scelta di stile sui social con una serie di selfie che ha accompagnato ironicamente al motto di "Gli anni '90 si sono impossessati di me".

Michelle Hunziker in versione hippie

Il look "amarcord" di Michelle Hunziker

Per il momento amarcord Michelle Hunziker ha scelto un outfit dall'animo hippie chic. Complice il fatto che l'estate è entrata nel vivo, ha optato per il trend del total white con crop top che ha lasciato l'ombelico in mostra e gonna a vita bassa coordinata, per la precisione un modello maxi a balze in stile gitana. Per completare il tutto ha scelto una serie di altri accessori dal mood '90s, dalla camicia di jeans portata annodata in vita agli occhiali da sole mini e tondi con le lenti rosa, fino ad arrivare al choker rigido a forma di serpente intorno al collo. Cosa dire dei capelli? Naturalmente ha scelto l'effetto wet hair, dando vita a delle onde naturali e sbarazzine. Non è forse impeccabile anche in versione hippie anni '90?

Il look anni '90 di Michelle Hunziker